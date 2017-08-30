Полковника Захарченко подозревают в новом преступлении

В отношении "миллиардера" полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, расследуется новый эпизод получения взятки. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Александр Горбатенко.

"Захарченко подозревается в совершении еще одного тяжкого преступления", – сказал юрист. Вместе с тем он отметил, что обвинение его подзащитному пока не предъявлено. При этом он не смог сообщить каких-либо подробностей по существу нового обвинения, сославшись на подписку о неразглашении.

Напомним, бывший заместитель руководителя управления "Т" ГУЭБиПК Министерства внутренних дел России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре прошлого года по делу о получении взятки в размере семи миллионов рублей. В ходе обысков в квартире сестры оперативника следователи обнаружили 8,5 миллиарда рублей.

На следующий день против полковника было возбуждено уголовное дело. Само управление, где работал подозреваемый, было вскоре ликвидировано.





Захарченко при этом продолжает настаивать на том, что невиновен. По его словам, единственная взятка, которую он когда-либо получал – это бутылка алкогольного напитка. Захарченко ранее заявил, что не имеет никакого отношения к обнаруженным в квартире его родственницы денежным средствам. "Меня не брали на деньгах, долго вели, но единственное, что мне передали, – это бутылка алкоголя", – сказал бывший оперативник на одном из судебных заседаний.

Всего же подследственному инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупных размерах. Кроме того, Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

В среду, 30 августа, Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив арест подозреваемому до 8 декабря. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

