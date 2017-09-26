Причиной гибели российского генерала назвали предательство
К таким выводам пришла сирийская разведка. "Результаты предварительного расследования гибели генерала Асапова в Дейр-эз-Зоре свидетельствуют об утечке информации по поводу его местонахождения той стороне, которая совершила обстрел", – передает слова своего источника в подразделении РИА Новости.
Расследование трагедии продолжается, и пока преднамеренная утечка информации – всего лишь одна из версий. Министерство обороны России не исключает, что в смерти генерал-лейтенанта виновны Соединенные Штаты. Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что гибель российского генерала в Сирии – это та цена, которую заплатила Россия за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.
Отметим, что версию сирийской разведки поддерживает первый
зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Есть
точные данные о том, что это было предательство... Предателей ищут, они будут
найдены в ближайшее время", – сказал сенатор агентству.
Напомним, глава группы российских советников, прикомандированных к сирийской армии для поддержки в борьбе с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", погиб в результате внезапного минометного обстрела. Снаряды попали в командный пункт во время операции по освобождению города Дейр-эз-Зор. Асапов получил смертельное ранение и скончался. Он был посмертно представлен к государственной награде.
51-летний Асапов принимал участие в Чеченской военной кампании в звании майора, во время боев за Грозный получил огнестрельное ранение, целый год был прикован к постели и перенес четыре операции. Валерий Григорьевич выздоровел, на всю жизнь остался хромым. Когда он получил звание генералда, за ним закрепилось прозвище "хромой генерал". Так называли Суворова.
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