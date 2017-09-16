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Общество

Террористы "ИГ" сдались сирийской армии в Дейр-эз-Зоре

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Группа боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, передает РИА Новости. Пока речь идет о небольшом количестве решивших сложить оружие террористах, уточнил источник. Он отметил, что подобный исход говорит о том, что "ИГ" очень ослаблено и не в состоянии продолжать длительное сопротивление в городе и его окрестностях.

16 сентября 2017, 11:02

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