Террористы "ИГ" сдались сирийской армии в Дейр-эз-Зоре

Группа боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, передает РИА Новости. Пока речь идет о небольшом количестве решивших сложить оружие террористах, уточнил источник. Он отметил, что подобный исход говорит о том, что "ИГ" очень ослаблено и не в состоянии продолжать длительное сопротивление в городе и его окрестностях.