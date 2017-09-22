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Происшествия

Любовница известного музыканта расчленила и сожгла няню

Фото: GLOBAL LOOK press/Tolga Akmen
Бывшая возлюбленная одного из основателей известной группы Boyzone Марка Уолтона была задержана по подозрению в убийстве Софи Лионнет, няни своего ребенка. Обугленные останки 21-летней девушки нашли в саду Сабины Куайдер.
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На убийцу донесли ее соседи. "Мы увидели дым и почувствовали ужасный запах. Мой любопытный сын залез на ограду и увидел, как мужчина сгребает в кучу то, что мы приняли за палки, и кидает их в костер", – цитирует соседа Куайдер The Daily Mail. Они вызвали полицию, чтобы та запретила женщине жечь что-то вонючее во дворе. Детективы установили, что "палки", которые видел сын свидетельницы, были кусками тела убитой няни.

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"Я, забрав ребенка из школы, проходила мимо ее участка по дороге домой. Мы увидели высокие языки огня, поднимавшиеся над забором. Мой сын крикнул: "Если это барбекю, мы можем прийти?" Я сказала ему, что это не барбекю, очень уж плохо пахло. Я подумала, что они сжигают листья", – рассказала одна из соседок Сабины.  

Все знакомые Софи говорят, что, несмотря на зажиточную жизнь Сабины, та платила их подруге всего 60 долларов в месяц. За эти деньги девушка, переехавшая в Англию, чтобы подтянуть язык, выбиваясь из сил, следила за двумя детьми Сабины Куайдер. По словам соседей и очевидцев, мать полностью вверила детей заботам няни, а сама посвящала время тусовкам, клубам и вела насыщенную социальную жизнь.  

Софи Лионнет была девушкой из бедной французской семьи. За 14 месяцев жизни в Англии она так и не смогла выучить язык. Она собиралась возвращаться домой, во Францию. Помимо проблем с языком, на решение об отъезде девушки повлияла ее работодательница: Сабина платила ей невероятно маленькую зарплату и перегружала работой, обращаясь как с прислугой. Между женщинами часто вспыхивали ссоры, и последние два дня своей жизни няня ночевала у своего знакомого неподалеку, стараясь минимизировать контакты со скандальной хозяйкой.

В итоге Софи написала маме письмо с просьбой выслать ей 50 долларов на билет до дома. К сожалению, она не успела уехать. Сабина вместе со своим сожителем, французом алжирского происхождения, убила девушку и пыталась сжечь ее тело. Теперь они задержаны по обвинению в убийстве и предстанут перед судом. 

Автор: Михаил Войцеховский22 сентября 2017, 12:15

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