Приятели сожгли и утопили забитого кочергой помора

По подозрению в убийстве 35-летнего жителя поселка Оксовского в Плесецком районе Архангельской области арестованы трое человек, передает Flashnord. По версии следствия, преступление произошло еще 15 марта 2017 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они договорились убить мужчину, с которым у одного из них накануне произошел конфликт. Приятели заманили жертву в квартиру под предлогом разговора. Там они избили мужчину руками и ногами, а также кочергой. Затем вывезли в безлюдное место, облили соляркой и подожгли. После этого к останкам привязали груз и сбросили с моста в реку. Однако попытки скрыть следы преступления успехом не увенчалась, и сейчас всем троим предъявлены обвинения в убийстве по предварительному сговору. Двое уже признали свою вину.