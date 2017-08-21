Парень раскопал могилу и сжег останки возлюбленной

Полиция задержала двух жителей Кургана, подозреваемых в осквернении могилы. По предварительным данным, молодые люди раскопали и сожгли останки девушки, умершей пять лет назад.

По данным следствия неработающие жители Кургана 1987 и 1994 годов рождения проникли на кладбище в селе Менщиково Кетовского района. Там они нашли могилу девушки, погибшей пять лет назад, после чего раскопали ее тело и сожгли, передает Life.ru.

Позже фото оскверненной могилы неизвестный выложил в Сеть. В комментариях к снимку местные жители написали, что погибшей девушке не было 17 лет. Также они уточнили, что она трагически ушла из жизни в детдоме.

Также выяснилось, что один из злоумышленников был возлюбленным погибшей. В последнее время покойная стала часто являться ему во вне, после чего молодой человек обратился к знахарке. Экстрасенс посоветовала раскопать могилу девушки и сжечь ее останки.

По факту инцидента в ОМВД России по Кетовскому району возбуждено уголовное дело по статье: "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". По ней нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы, передает Ura.Ru. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.

В марте аналогичный инцидент произошел под Иркутском. Женщина раскопала могилу собственного мужа, и несколько дней хранила его тело дома, ухаживая за трупом. Несчастная никак не могла справиться с утратой.

