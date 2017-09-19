Под Архангельском пенсионера забили и сожгли из-за зарядного устройства

В Коношском районе Архангельской области по подозрению в убийстве сторожа арестованы два работника пилорамы, передает Flashnord. Тело пенсионера обнаружили в лесополосе у деревни Сосновка. Специалисты зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, ожоги и множественные колото-резанные ранения.
По версии следствия, в ночь на 14 сентября в бытовке на территории пилорамы между двумя работниками предприятия и сторожем произошел конфликт. Насмерть забив пенсионера, злоумышленники облили его бензином и сожгли. Причиной жестокой расправы стало потерянное зарядное устройство. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
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