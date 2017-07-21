Трагически ушедшие из жизни знаменитости

20 июля стало известно о смерти солиста рок-группы Linking Park Честера Беннингтона, а 21 июля многие вспомнили другую знаменитость, чья жизнь тоже трагическим образом оборвалась – американского комика Робина Уильямса. Сегодня этому прекрасному актеру исполнилось бы 66 лет. Dni.Ru решили вспомнить известных и талантливых людей, решившихся на отчаянный шаг.

Робин Уильямс

Известный комик был найден мертвым в своем доме в августе 2014 года. Родные и коллеги Уильямса были шокированы его смертью, ведь и в кино, и в жизни он оставался весельчаком и юмористом. Позже выяснилось, что актер длительное время страдал от депрессии, а также алкогольной и наркотической зависимости.

Кроме того, у Уильямса была начальная стадия болезни Паркинсона – тяжелого неврологического недуга, означающего постепенную утрату дееспособности. По-видимому, актер сильно переживал тот факт, что в скором времени больше не сможет сниматься в кино.

Ситуацию усугубляли и многочисленные финансовые проблемы – в последние годы Уильямса приглашали на съемки все реже и реже, а последний его проект, сериал "Сумасшедшие", оказался провальным. Вероятно, актер, человек с тонкой душевной организацией, не нашел для себя иного выхода, кроме смерти.

Мерилин Монро

Яркая, харизматичная актриса стала главным символом своего времени. До сих пор женщины восхищаются и подражают сексапильности этой блондинки. Однако, несмотря на внешний блеск и успешность, Мерилин была глубоко несчастна.

Всю свою жизнь она мечтала выйти из образа глупенькой "пин-ап" барышни и играть большие и серьезные роли. Но режиссеры упорно эксплуатировали ее внешнюю привлекательность и отказывались заглянуть глубже. Переживания актрисы усугубляли неудачные отношения с мужчинами и неудовлетворенное желание стать матерью.

Вероятно, все это и привело молодую и красивую 36-летнюю женщину к трагическому концу. В августе 1962 года Мерилин была обнаружена в своей спальне мертвой. Впрочем, до сих пор ходит множество слухов о причине смерти актрисы. Так, например, по одной из версий ее могли убить из-за связи с президентом США Джоном Кеннеди.

Курт Кобейн

Американский певец, вокалист рок-группы Nirvana был талантлив, успешен и окружен вниманием многочисленных женщин. Однако всю жизнь Курт Кобейн страдал от депрессии, пытаясь уйти от проблем с помощью алкоголя и наркотиков.

Быть может, всему виной тяжелое бедное детство музыканта и холодность матери, которая предпочитала устраивать свою жизнь и игнорировать сына. Как бы там ни было, популярность и многочисленные романы не могли вытащить Кобейна из трясины собственных переживаний.

В апреле 1994 года тело 27-летнего музыканта обнаружил электрик, который пришел к нему в дом устанавливать сигнализацию. На полу рядом с Кобейном лежало ружье.

Александр Маккуин

Британский модельер создавал не просто одежду, а настоящие произведения искусства. Критики восхищались его талантом и бунтарскими свежими идеями, а звезды почитали за честь пройтись в его нарядах.

С каждым годом Маккуин становился все более успешным и богатым, пока в 40 лет его жизнь неожиданно не оборвалась. В феврале 2010 года тело модельера было обнаружено в его квартире.

Позже выяснилось, что на столь отчаянный шаг дизайнер пошел, не сумев пережить смерть собственной матери. Маккуин был очень привязан к ней и просто не нашел в себе силы продолжать жить после того, как женщина умерла от рака.