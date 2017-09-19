В расправе над ходоком Ивановым всплыли странные детали

В резонансном деле об убийстве российского легкоатлета Николая Иванова получены признательные показания подозреваемого Сулунбека Джабаева: тот ударил спортсмена ножом и выбросил орудие убийства в реку. Но в деле появляются новые неожиданные факты.

"В ночь с 14 на 15 сентября 2017 года возле магазина, расположенного по улице Генерала Кузнецова в городе Москве, между молодыми людьми произошёл конфликт, в ходе которого потерпевшему был нанесён удар ножом в область живота. Последний был доставлен в медицинское учреждение, где молодой человек, не смотря на оказанную помощь, скончался. По подозрению в совершении указанного преступления задержан 25-летний житель столицы", – сообщает столичный следственный комитет.

Задержанного зовут Сулунбек Джабаев, ему 25 лет, он родом из Чечни и живет рядом с местом, где произошел конфликт. Родственники характеризуют его как спокойного и справедливого, даже религиозного парня: на родине он учился в медресе.

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве инициировали уголовное производство. Дело открыто по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"В ночь на 15 сентября Коля в компании двух приятелей возвращался домой из гостей. Это было около 1.00. По пути, на улице Генерала Кузнецова, он увидел, как некий пьяный мужчина кавказской наружности бьет по щеке одну из двух девушек. Естественно, пройти мимо Коля не мог, возмутился. В ответ тот гражданин достал что-то типа кастета или стилета и ударил один раз в живот", – цитирует свидетелей со стороны Николая МК.

Тем временем девушки, к которым якобы приставал "пьяный мужчина кавказской наружности", дали совершенно противоположные показания. "Николай Иванов вместе с двумя друзьями возвращался домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Увидев подозреваемого Сулунбека в окружении двух девушек, один из друзей спортсмена протянул ему руку. Подозреваемый ответил, что жать руку незнакомцам не намерен. Восприняв отказ от рукопожатия как оскорбление, Иванов и его друзья вступили в конфликт с Сулунбеком. В это время, по показаниям девушек, сам Иванов начал приставать к одной из них. Сулунбек, пытаясь защитить себя и двух своих подруг, достал нож и ударил им в живот Иванову. При этом друзья спортсмена сначала убежали с места происшествия, но позже вызвали для товарища скорую", – цитирует показания свидетельниц Life.Ru.

Версию, что Николай и его друзья были нетрезвы, подтверждают кадры с камер внутреннего видеонаблюдения магазина, где парни покупали спиртное. На записи видно, как Иванов и его приятель приобрели несколько бутылок спиртных напитков за несколько часов до трагического происшествия.

Но есть и еще одна странность. Страница Николая Иванова в социальной сети "ВКонтакте" имеет короткий адрес, который может присвоить своему аккаунту любой пользователь вместо автоматического ID. Адрес Коли выглядит как sm1488. Напомним, что сочетание цифр 1488 очень любят "белые националисты", как о них говорит "Википедия". Сторонники этого мировоззрения очень не любят разных "приезжих", особенно с Кавказа, и идентифицируют себя и друг друга по нескольким ключевым маркерам: это сочетание определенных цифр, любовь к готической вязи, полувоенная или полностью военная одежда.

На странице Николая Иванова в соцсети найдена фотография, которая позволяет как минимум не исключать версию конфликта на национальной почве. Так получают объяснения и странные показания девушек: друг Николая подал руку Сулунбеку, но тот по какой-то причине отказался ее пожать, что среди мужчин не принято. Тем не менее националистическая версия ничем не подтверждена и пока может рассматриваться только как практически бездоказательное предположение.