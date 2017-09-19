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Происшествия

Жуткие подробности убийства легкоатлета Иванова

Николай Иванов. Фото: vk.com
Николай Иванов, подающий большие надежды 23-летний российский легкоатлет, погиб в ходе бытового конфликта в московском районе Жулебино. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.

Продолжение: В расправе над ходоком Ивановым всплыли странные детали
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У тренеров и друзей легкоатлета Николая Иванова, погибшего от ножевого ранения в Жулебино, одно объяснение произошедшего. Парень заступился за девушек. Но появились и новые, неожиданные версии в этом деле, сообщают СМИ.

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В столичном следственном управлении считают, что имел место бытовой конфликт. На темной узкой дороге не разошлись два горячих молодых парня, один из которых оказался вооружен, пишет МК. 

"В ночь на 15 сентября Коля в компании двух приятелей возвращался домой из гостей. Это было около 1.00. По пути, на улице Генерала Кузнецова, он увидел, как некий пьяный мужчина кавказской наружности бьет по щеке одну из двух девушек. Естественно, пройти мимо Коля не мог, возмутился. В ответ тот гражданин достал что-то типа кастета или стилета и ударил один раз в живот", – рассказывают свидетели со стороны Николая.

Приятели спортсмена и попросили первого встречного вызвать скорую. Мужчина, подъехавший в тот момент к магазину купить продуктов, тут же набрал экстренную службу по телефону и через три минуты врачи были на месте происшествия. 

"Все произошло за секунду до того, как я припарковался. Преступника на месте не было. Я подбежал к раненому – тот еще дышал и прощупывался пульс. Поинтересовался, что случилось. Друзья ответили: мол, они толкались плечами с каким-то человеком, а потом он вытащил нож. А их друг Коля, хоть спортом занимается и неслабый по мускулатуре, отпор дать не мог. Все ребята были хорошо навеселе", – рассказал позже мужчина в ходе следствия.

Друзья Николая помогли составить фоторобот. По нему-то и был в скором времени задержан предполагаемый убийца. Им оказался 25-летний Сулунбек Джабаев, уроженец Надтеречного района Чечни, остановившийся у друга в двух шагах от места убийства – в квартире на улице Привольная. На первом же допросе чеченец сознался в преступлении. По версии задержанного, Иванов его толкнул плечом, а он оскорбился, показал нож, чтобы не приставали. Николай в ответ полез с кулаками. Сопровождавшие Джабаева две девушки замерли от испуга. Нож Джабаев потом выбросил в пруд.

"Сулунбек приехал в Москву два года назад. В Наурском районе у него семья – жена и двое детей. Сыну нет и трех годиков, а дочке примерно годик. Сулунбек работает таксистом, чтобы прокормить родных. Он набожный молодой человек. Учился в медресе, где выучил почти весь Коран. Это, поверьте, далеко не так просто. Сулунбек не пьет, не курит. На работу поехал в Москву, ведь не все могут заработать дома", – рассказал дядя подозреваемого.

Кстати, замершие от испуга две девушки, сопровождавшие Сулунбека, поведали следствию собственную версию событий. "Николай Иванов вместе с двумя друзьями возвращался домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Увидев подозреваемого Сулунбека в окружении двух девушек, один из друзей спортсмена протянул ему руку. Подозреваемый ответил, что жать руку незнакомцам не намерен. Восприняв отказ от рукопожатия как оскорбление, Иванов и его друзья вступили в конфликт с Сулунбеком. В это время, по показаниям девушек, сам Иванов начал приставать к одной из них. Сулунбек, пытаясь защитить себя и двух своих подруг, достал нож и ударил им в живот Иванову. При этом друзья спортсмена сначала убежали с места происшествия, но позже вызвали для товарища скорую", – цитирует показания свидетельниц Life.Ru


Тем временем семьи девушек, с которыми в ночь убийства проводил время Сулунбек Джабаев, обеспокоены их безопасностью и просят у правоохранителей охрану. Как утверждают родственники, девушкам начали поступать угрозы от друзей спортсмена, сообщает Life.Ru

Автор: Алексей Минин19 сентября 2017, 20:27

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