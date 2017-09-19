В Москве зарезали 23-летнего спортсмена
"Ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова неизвестный нанес ножевое ранение Николаю Иванову 1993 года рождения. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался", – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сообщается, что молодого человека пырнул ножом пьяный хулиган. Спортсмен скончался в машине скорой помощи.
Известно, что последним соревнованием Иванова стал зимний чемпионат России 2017 года в Сочи. Во время турнира ходок получил травму и не смог финишировать. После этого он восстанавливался, готовясь к следующему сезону.
Николай Иванов был призером первенства России среди юношей в 2009-2010 годах, призером первенства России среди молодежи в ходьбе на 50 километров в 2014-2015 годах. Также являлся бронзовым призером европейского отбора к юношеским олимпийским Играм-2010.
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