Как жил легкоатлет Иванов

Погибший в Москве от ножевого ранения 23-летний спортсмен-ходок Николай Иванов был религиозным человеком, состоял в серьезных отношениях с девушкой. Этих отзывов о легкоатлете, вероятно, было бы достаточно, чтобы принять на веру показания его друзей: Коля защищал девушку, но пьяный хулиган пырнул его ножом. Однако записи с камер наблюдения заставляют усомниться в невиновности спортсмена.

Брат умершего Дмитрий Иванов немногословен: ему тяжело обсуждать смерть Николая. Впрочем, он рассказал, что погибший верил в Бога, как и вся их семья, сообщает Life.ru.

О религиозности Николая говорит даже его стена в социальной сети "ВКонтакте". Личные фотографии идут вперемешку с иллюстрированными цитатами православных святых и священников. Судя по публикациям, в этих изречениях легкоатлет находил мотивацию для своих спортивных достижений. Много снимков с друзьями, есть фото из армии. Еще по публикациям видно, что Николай был болельщиком "Спартака".

Спорт был смыслом жизни легкоатлета. Его товарищи в один голос утверждают, что Николай был большим тружеником, но умел отдыхать, был душой компании. Участнику европейского отбора на юношеские Олимпийские игры была чужда гордыня: наоборот, после перерыва на учебу и службу в армии он с удвоенной силой занялся спортом, чтобы наверстать упущенное.

"Мы познакомились примерно в 2007 году, занимались у одного тренера, но на разных специализациях. Коля был очень добрым и простым парнем, настоящий труженик и душа компании. Мы всегда радовались его победам и успехам на соревнованиях, а он подавал большие надежды. Помню, как весь класс с учителем физкультуры приходил поддерживать его на соревнования. Год назад Коля вернулся из армии и начал восстанавливаться. Все ждали от него новых побед!" – рассказал его товарищ Дмитрий Коровин.

Впрочем, появившееся в Сети видео с камер наблюдения ставит под сомнения первоначальную версию убийства. Друзья спортсмена утверждают, что Николай Иванов пытался защитить девушек от приставания мужчины, за что и получил удар ножом. Но на записи видно, как предполагаемый убийца спортсмена Сулунбек со спутницей встречают подругу. Молодые люди непринужденно беседуют, после чего отправляются на прогулку.

Запись заставляет усомниться в показаниях друзей олимпийца, утверждавших, что на девушек напал Сулунбек, а Николай пытался их защитить. По показаниям же подруг, к ним приставал Иванов.

Напомним, в Москве погиб 23-летний спортсмен-ходок Николай Иванов. "Ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова неизвестный нанес ножевое ранение Николаю Иванову 1993 года рождения. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался", – сообщил источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Николай Иванов был призером первенства России среди юношей в 2009-2010 годах, призером первенства России среди молодежи в ходьбе на 50 километров в 2014-2015 годах. Также являлся бронзовым призером европейского отбора к юношеским Олимпийским играм – 2010.