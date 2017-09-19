Убийцей легкоатлета Иванова оказался приезжий из Чечни
Сотрудника Московского уголовного розыска и УВД по юго-восточному округу удалось задержать хулигана, который нанес спортсмену смертельное ножевое ранение. Им оказался 25-летний уроженец Чеченской Республики.
Подозреваемый полностью признался в содеянном. По словам мужчины, после совершения преступления он выбросил нож в пруд в районе Марьино.
Похороны погибшего Иванова ориентировочно пройдут в среду, 20 сентября. Об этом сообщила его тренер Татьяна Фролова, передает "Р-Спорт". Она также отметила, что спортсмен был одним из талантливейших ходоков.
"Коля был нашей надеждой, одним из талантливейших ходоков-москвичей. Он был очень хороший человек, все его очень любили. Он всегда помогал молодежи", – рассказала Фролова.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 23-летний спортсмен-ходок Николай Иванов погиб в результате ножевого ранения. Гуляя вместе с друзьями, молодой человек заступился за девушек, к которым приставал пьяный хулиган. В ответ на это, дебошир пырнул спортсмена ножом.
От полученных травм Иванов скончался через час, в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
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