Друзья бросили умирать раненного ножом спортсмена Иванова
Как рассказали девушки, в тот роковой вечер 15 сентября они шли по улице с уроженцем Чечни Сулунбеком Д. В это время подошел пьяный Иванов с двумя друзьями, один из которых захотел пожать их спутнику руку.
Однако Сулунбек отказался от рукопожатия, что спортсмен воспринял как оскорбление, передает Life.ru. Он стал конфликтовать и приставать к одной из девушек.
Пытаясь защитить себя и подруг, Сулунбек достал нож и ударил Иванова в живот. После этого друзья спортсмена убежали, бросив его умирать. Позже они вернулись и вызвали Иванову скорую.
Ранее тренеры ходока Татьяна Фролова и Сергей Осипов рассказали прямо противоположное. По их словам, гуляя с друзьями, спортсмен увидел, как пьяный мужчина пристает к двум девушкам, и попытался их защитить. Дебошир же достал нож и вспорол молодому человеку живот.
Через час Иванов скончался от полученных травм в машине скорой. Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался 25-летний уроженец Чечни Сулунбек Д.
Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что выбросил орудие убийства в районе Марьино.
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