Легкоатлета Иванова убили из-за девушки на глазах у двух друзей

Стали известны подробности трагической смерти спортсмена-ходока Николая Иванова. По словам его тренера Татьяны Фроловой, молодой человек был смертельно ранен, защищая девушек.

Как рассказала наставница ходока, в день трагедии 23-летний Николай Иванов гулял с двумя друзьями на юго-востоке Москвы. На улице он обратил внимание на то, что пьяный хулиган пристает к девушкам, и попытался их защитить. В ответ злоумышленник ранил его ножом.

"Я не могу раскрывать подробную информацию о данном ЧП до завершения следствия. Могу сказать только, что Николай пытался защитить девчонок от пристававшего к ним хулигана и получил в ответ удар ножом, после чего через некоторое время скончался", – цитирует тренера ТАСС.



Другой тренер ходока Сергей Осипов подтвердил сказанное. По его словам, девушка, которая стала жертвой хулигана, закричала: "Помогите!", и Иванов не мог остаться в стороне. "Николай вступился, а тот парень снизу доверху живот ножом распорол ему. Николай умер в скорой", – цитирует Осипова "Р-Спорт".

В настоящее время проводится экспертиза, тело спортсмена находится в морге. Фролова подчеркнула, что Иванов был очень перспективным ходоком на 50 километров.

"Как вы знаете, на этой дистанции расцвет ходоков приходится на более поздний возраст. На счету Николая есть серебро молодежного первенства России 2015 года, награды других внутрироссийских соревнований. Это огромная потеря для всех нас", – подытожила тренер.

Ранее стало известно, что около дома 25 по улице Генерала Кузнецова неизвестный нанес ножевое ранение спортсмену Николаю Иванову. Через час молодой человек скончался в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".