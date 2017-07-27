Двукратный чемпион по тяжелой атлетике утонул на Кубани

Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Сергей Петросян трагически погиб в Краснодарском крае. По данным Следственного комитета, тело спортсмена было обнаружено в реке недалеко от города Горячий ключ.

Родственники опознали погибшего. По факту происшествия проводится доследственная проверка, передает "Интерфакс".