Кто прячет убийцу паэурлифтера Драчева

Полиция Хабаровского края до сих пор разыскивает 25-летнего Анара Аллахверанова, подозреваемого в убийстве Андрея Драчева. Предположительно, избившего до смерти пауэрлифтера могут скрывать участники спортивной группировки "Мастер".

Старший брат Аллахверанова уже давно числится лидером одной из местных группировок спортсменов, деятельность которой связана с "крышеванием" и охраной, передает Life.ru. Возможно, именно члены "Мастера" помогают подозреваемому скрываться.

"Не исключено, что семья Аллахверанова и азербайджанская диаспора подключили все свои связи и ресурсы, чтобы спасти его от заслуженного возмездия", – считает издание.

На данный момент в Хабаровском крае инспекторы ДПС проверяют все выезжающие автомобили. Оперативники уголовного розыска также разыскивают Аллахверанова по квартирам его родных. В местных СМИ распространили ориентировку на подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Если вина Аллахверанова будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет РИА ФАН.

Напомним, пауэрлифтер Андрей Драчев был убит в ходе уличной драки, которую, по свидетельствам очевидцев, инициировал Аллахверанов. При этом находившийся в состоянии алкогольного опьянения спортсмен пытался успокоить дебошира, просил его контакты, чтобы на следующий день встретиться и выяснить отношения на трезвую голову.

Однако Аллахверанов кричал, что хочет "порвать" Драчева прямо сейчас. Видео жестокой драки позже было распространено в Сети.