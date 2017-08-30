Владелец "Охотного ряда" задержан за стрельбу в московском отеле

В Москве задержан бизнесмен Умар Джабраилов. По данным Mash, предприниматель устроил стрельбу из пистолета в отеле Four Seasons. Подробности инцидента выясняются. Известно, что никто не пострадал.

Как пишет Life.ru, в полицию обратилась охрана отеля с жалобой на то, что один из постояльцев открыл стрельбу. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в номере многочисленные дырки от пуль в полу и потолке. Бизнесмен не пытался скрыться, при задержании сопротивление не оказывал.

Умар Джабраилов – бизнесмен и политический деятель. Основатель и руководитель ассоциации предпринимателей "Аванти". Владеет холдинговой группой "Плаза", в которую входит торговое предприятие "Охотный ряд".