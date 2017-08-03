При взрывах боеприпасов в Абхазии погибли россияне

В МЧС Абхазии сообщили о гибели двух туристок из России. В момент взрыва на складах боеприпасов жительницы Санкт-Петербурга совершали конную прогулку.

"Три женщины в момент взрыва находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов. Две, предположительно, жительницы Санкт-Петербурга, погибли – их тела спасатели нашли утром. Женщина из Подольска найдена живой с переломом руки", – сообщил пресс-секретарь республиканского МЧС Мизан Ломия.

В распоряжении редакции Dni.Ru оказался список пострадавших. По предварительным данным, ранены 65 человек.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел оперативное совещание. По его распоряжению премьер-министр Беслан Барциц создаст специальную комиссию, которая определит объем ущерба и размер компенсаций пострадавшим, в том числе гражданам России.

Министру здравоохранения Тамазу Цахнакии поручено взять под личный контроль процесс оказания помощи потерпевшим за счет ведомства. Глава Гудаутского района Руслан Ладария решит вопрос размещения туристов, которые расположились в домах, оказавшихся поврежденными взрывом. "Работа по всем указанным направлениям начата", – заверили в пресс-службе президента.

Как писали Dni.Ru, взрыв на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района Абхазии прогремел вечером 2 августа. Местные жители и отдыхающие в радиусе 1,5 километра от места происшествия были эвакуированы. Работают экстренные службы республики.