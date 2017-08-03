Мощный взрыв в Абхазии перепугал российских туристов

Люди под летящими осколками молили Бога, чтобы все остались живы. Так отдыхающие отреагировали на страшные взрывы на складах боеприпасов в селе Приморском в Абхазии.

Пережившие шок от взрыва склада боеприпасов в Абхазии до сих пор не верят, что остались в живых. Многие находились в воде. По словам очевидцев, люди молились Богу, чтобы никто не пострадал. У некоторых началась паника.

"В нашем доме полностью выбило входную дверь. Началась паника. Машины ехали все разбитые. За рулем окровавленные мужчины", – рассказала Рен-ТВ женщина, побывавшая в районе взрыва.

"Осколки летели. Только молили Бога, чтобы все живы остались", – рассказывают отдыхающие.



По уточненным данным, всего от взрывов в Абхазии пострадали около 60 человек, в том числе россияне. Нуждающиеся в медицинской помощи госпитализированы. Точное количество получивших ранения постоянно уточняется.

"60 человек пострадавших, 35 россиян, из которых 27 госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. В основном пострадавшие с травмами легкой и средней степеней тяжести. Только четыре человека имеют тяжелую форму, но все под контролем медиков. Из этих четырех один гражданин России", – рассказала пресс-секретарь посольства России в Абхазии Турала Джавадова.





Напомним, взрывы на складе боеприпасов в Гудаутском районе начались примерно в 16:30 по московскому времени 2 августа, после чего вспыхнул пожар. В этот момент туристы принимали грязевые ванны на источниках, расположенных рядом со складом.