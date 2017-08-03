Список пострадавших при взрыве в Абхазии
Большинство пострадавших – туристы из России, все они госпитализированы. По данным местных властей, здоровью отдыхающих ничего не угрожает. Список опубликовал РЕН ТВ.
Напомним, взрыв на складе боеприпасов в Абхазии прогремел вечером 2 августа. Местные жители и туристы в радиусе 1,5 километра от места происшествия были эвакуированы. На месте трагедии работают экстренные службы республики.
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