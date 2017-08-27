Лидер украинских радикалов умер в Египте

Главой Тернопольской городской организации объединения "Свобода", деятельность которой запрещена в России, 51-летний Владимир Стаюра погиб в результате несчастного случая на отдыхе в Египте. Причиной его гибели стал резкий перепад давления во время всплытия после занятия дайвингом.

В официальном пресс-релизе радикальной украинской партии "Свобода" сообщили о трагически закончившейся жизни лидера ее отделения в Тернополе, однако не было приведено никаких подробностей. “Свобода” искренне скорбит о потере главы националистов Тернополя и выражает соболезнования родным и близким собрат", – сообщили в организации.

Тем временем, стали известны подробности произошедшего. Владимир Стаюра находился на отдыхе в женой и ребенком. В последние несколько лет он увлекался дайвингом и не отказал себе в очередном погружении на глубину. Проблемы начались во время подъема из воды – произошла резкая смена давления. Не исключено, что акваланг был неисправен, передает РИА Новости Украина.

Отметим, Стаюра не только возглавлял региональное отделение националистической партии, но и принимал непосредственное участие в силовой операции Киева в Донбассе, передает "Русская весна". Он воевал в составе батальона "Сич", который отличался радикальными взглядами даже по сравнению с другими действующими в зоне боевых действий группировками.

В частности, члены "Сичи" устроили теракт у здания Верховной рады Украины. Кроме того, за бойцами "Сичи" прочно закрепилась слава страдающих от алкоголизма бойцов, которые расхищают боеприпасы и оружие для личных нужд. Впрочем, все эти скандалы не затронули Владимира Стаюру и впоследствии он стал заместителем командира роты батальона "Карпатская Сечь". Позже он и вовсе перешел в "мирное" русло и руководил неонацистами "Свободы" в Тернополе.