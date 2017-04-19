Босоногий депутат устроил истерику в мэрии (видео)

Заседание харьковского горсовета в среду, 19 апреля, обернулось настоящим шоу. Все началось с того, что глава Харькова Геннадий Кернес выгнал из сессионного зала своего политического оппонента Андрея Лесика, при этом обозвав его "клоуном".

Однако Лесик так просто сдаваться не собирался. Он оказал сопротивление сторонникам харьковского головы, однако те оказались сильнее. Как сообщили местные СМИ, незадачливого политика буквально выволокли из зала заседания, после чего заперли дверь изнутри.

Тем не менее депутат не пал духом, решив устроить сидячую забастовку прямо под дверями. Он закричал, что готов "драться за свою страну даже с поломанной ногой", намекая на те травмы, которые ему якобы нанесли охранники Кернеса.

Вскоре возле оскандалившегося депутата образовалась целая толпа из его коллег, помощников, журналистов. "Андрюх, ну не исполняй!" – пытался уговорить его кто-то из коллег. Чуть позже Лесик все-таки вызвал скорую помощь, а его товарищи уговорили депутата поехать в медучреждение.





Драки и тому подобные инциденты давно стали привычным явлением для украинской политической жизни. Так, несколько дней назад депутаты Верховной рады устроили потасовку в здании парламента. Побоище начал сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко. По всей видимости, его задела речь главного радикала страны Олега Ляшко: депутат прервал выступление коллеги двумя ударами в голову. Конфликт попал на видео, ролик был опубликован на YouTube.



