Депутаты Рады подрались на Крещатике

Члены блока Петра Порошенко пытались не допустить на судебное заседание Олега Ляшко, чье дело сегодня слушает Печерский районный суд Киева. Депутаты принесли к зданию петуха в клетке и кормили долларами, а потом пытались учинить драку.

Печерский районный суд города Киева сегодня начал рассмотрение обвинения против лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко. Народного избранника обвиняют в совмещении депутатской деятельности с другой работой, а также в даче ложных показаний, сообщает RT.

Поддержать своего лидера к Печерскому суду пришли народные депутаты Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Андрей Лозовой. Однако к началу заседания у здания на Крещатике собрались оппоненты радикалов – члены провластного парламентского "Блока Петра Порошенко" – и устроили перформанс.

Сторонники действующего президента Украины принесли ко входу в здание суда клетку с надписью "Ляшко", в которую посадили белого петуха. Птицу кормили купюрами и зачем-то обливали водой.

Одновременно депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин и другие парламентарии этой фракции пытались затеять потасовку со сторонниками Ляшко. Тем не менее лидеру Радикальной партии удалось пройти в зал судебных заседаний.

Во время первого слушания по этому делу, состоявшегося 18 июля, произошли столкновения между народными депутатами Игорем Мосийчуком и Сергеем Каплиным. Радикал Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо порошенковцу Каплину, из-за чего между ними началась потасовка.

