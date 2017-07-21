Депутаты Рады подрались на Крещатике
Печерский районный суд города Киева сегодня начал рассмотрение обвинения против лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко. Народного избранника обвиняют в совмещении депутатской деятельности с другой работой, а также в даче ложных показаний, сообщает RT.
Поддержать своего лидера к Печерскому суду пришли народные депутаты Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Андрей Лозовой. Однако к началу заседания у здания на Крещатике собрались оппоненты радикалов – члены провластного парламентского "Блока Петра Порошенко" – и устроили перформанс.
Сторонники действующего президента Украины принесли ко входу в здание суда клетку с надписью "Ляшко", в которую посадили белого петуха. Птицу кормили купюрами и зачем-то обливали водой.
Одновременно депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин и другие парламентарии этой фракции пытались затеять потасовку со сторонниками Ляшко. Тем не менее лидеру Радикальной партии удалось пройти в зал судебных заседаний.
Во время первого слушания по этому делу, состоявшегося 18 июля, произошли столкновения между народными депутатами Игорем Мосийчуком и Сергеем Каплиным. Радикал Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо порошенковцу Каплину, из-за чего между ними началась потасовка.
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