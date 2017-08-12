Умерла звезда "Бандитского Петербурга"
Причины смерти звезды "Бандитского Петербурга" остаются неизвестны. Дата и место прощания со знаменитым артистом будет объявлена позднее.
Виктор Смирнов начал свою карьеру в 1972 году. Поначалу актер играл в театрах, затем начал принимать участие и телевизионных проектах.
Зрителю он известен в основном по ролям в культовых сериалах. Так, он снялся в лентах "Мастер и Маргарита", "Бандитский Петербург", "Ликвидация", и другие.
Всего на счету Смирнова порядка 70 ролей в кино, передает "Эхо Москвы". Последней его работой стало участие в создании ленты "Сын отца народов". В фильме знаменитый артист сыграл маршала Буденного.
Пробовал себя Смирнов и в написании сценариев. Так, на основе его работы была создана картина "Полумгла".
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