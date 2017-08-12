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Происшествия

Умерла звезда "Бандитского Петербурга"

Виктор Смирнов. Кадр из "Бандитский Петербург"
На 73-м году жизни в Санкт-Петербурге умер известный советский и российский актер Виктор Смирнов. Он запомнился зрителям по ролям в культовых сериалах.
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Причины смерти звезды "Бандитского Петербурга" остаются неизвестны. Дата и место прощания со знаменитым артистом будет объявлена позднее.

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Виктор Смирнов начал свою карьеру в 1972 году. Поначалу актер играл в театрах, затем начал принимать участие и телевизионных проектах.

Зрителю он известен в основном по ролям в культовых сериалах. Так, он снялся в лентах "Мастер и Маргарита", "Бандитский Петербург", "Ликвидация", и другие.

Всего на счету Смирнова порядка 70 ролей в кино, передает "Эхо Москвы". Последней его работой стало участие в создании ленты "Сын отца народов". В фильме знаменитый артист сыграл маршала Буденного.

Кадр из "Мастер и Маргарита" (2005)

Пробовал себя Смирнов и в написании сценариев. Так, на основе его работы была создана картина "Полумгла".

Автор: Евгений Мышко12 августа 2017, 15:36

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