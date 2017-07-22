Актер из фильма "Один дома" умер в отеле

В своем номере в городе Пало-Альто в Калифорнии был найден мертвым актер Джон Херд. Причина его смерти устанавливается.

Звезда фильмов 80-х и 90-х Джон Херд, запомнившийся всему миру благодаря роли отца семейства в фильме "Один дома" ушел из жизни в возрасте 72 лет, передает TMZ. Его тело обнаружила горничная отеля. Она вызвала в номер скорую помощь, однако прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть пациента.

Над установлением причины смерти актера работает судмедэксперт. Полиция считает, что речь не идет о насильственной смерти. Другие обстоятельства произошедшего пока не известны.

Представители актера рассказали, что не так давно он перенес "небольшую операцию на спине" в Медицинском центре Стенфорда. В отеле Джон Херд должен был оставаться до тех пор, пока не выздоровеет.

Помимо роли отца непоседы-Кевина Джон Херд сыграл в "Гладиаторе", "Пляже", картине "Большой" и многих других. Значительную часть его фильмографии составляют сериалы и телевизионные шоу, такие как "Клан Сопрано", "C.S.I.: Майами", "C.S.I. Место преступления" и многие другие. В творческом плане актера значились картины, которые еще только должны выйти в 2017 и 2018 годах.