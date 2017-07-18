В Москве поймали "вежливого" насильника

В Москве задержан подозреваемый в попытке изнасилования. Им оказался ранее судимый 33-летний житель столицы. Он дал признательные показания. Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу, передает Mash.

Как писали Dni.Ru, мужчина предложил девушке, ждущей автобус на остановке, подвезти ее. Однако вместо указанного адреса завез москвичку в лес и стал принуждать к сексу. Девушка решительно отказала, тогда злоумышленник просто подбросил ее до ближайшей станции метро.