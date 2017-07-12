Абхазия встала на уши из-за убийства российского туриста

Власти Абхазии объявили награду за информацию, которая поможет вычислить убийц российского туриста. За эти сведения Министерство внутренних дел страны готово заплатить миллион рублей.

"За достоверную информацию о месте нахождения преступников, совершивших разбойное нападение на российских туристов в Гудаутском районе и убийство одного из них, МВД Абхазии объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей", – сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что следствие возглавил министр внутренних дел страны Аслан Кобахия.

Правоохранительные органы переведены на усиленный режим службы, стационарные посты ГИБДД дополнительно укомплектованы сотрудниками. "Проверяется автотранспорт, который вызывает подозрение, осуществляется патрулирование трассы", – отметил пресс-секретарь министерства.

Злоумышленников ищет не только полиция, но и Служба госбезопасности, а также спецподразделения. Оцеплена территория протяженностью два километра, задействован вертолет МВД.

Абхазский лидер Рауль Хаджимба отменил запланированную на 12 июля поездку в Адыгею из-за нападения на российских туристов. "Он дал указания руководителям силовых ведомств республики по раскрытию преступления", – цитирует ТАСС пресс-службу президента.

По факту убийства, похищения и разбойного нападения возбуждено уголовное дело. "Кабанову Андрею Николаевичу 1984 года рождения было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Он от полученных ранений скончался в Гудаутской центральной больнице", – уточнили в пресс-службе республиканской Генпрокуратуры.

Напомним, что преступление произошло недалеко от села Ачандара Гудаутского района Абхазии. Два российских туриста с женами и четырьмя детьми возвращались с рыбалки, когда навстречу им вышли неизвестные. По версии следствия, бандиты были в масках, один угрожал ножом, другой – автоматом. Одного из россиян злоумышленники убили, а остальных взяли в заложники и потребовали выкуп в размере 100 тысяч рублей.