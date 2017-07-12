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Происшествия

Абхазия встала на уши из-за убийства российского туриста

Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Anpilogova
Власти Абхазии объявили награду за информацию, которая поможет вычислить убийц российского туриста. За эти сведения Министерство внутренних дел страны готово заплатить миллион рублей.
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"За достоверную информацию о месте нахождения преступников, совершивших разбойное нападение на российских туристов в Гудаутском районе и убийство одного из них, МВД Абхазии объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей", – сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что следствие возглавил министр внутренних дел страны Аслан Кобахия.

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Правоохранительные органы переведены на усиленный режим службы, стационарные посты ГИБДД дополнительно укомплектованы сотрудниками. "Проверяется автотранспорт, который вызывает подозрение, осуществляется патрулирование трассы", – отметил пресс-секретарь министерства.

Злоумышленников ищет не только полиция, но и Служба госбезопасности, а также спецподразделения. Оцеплена территория протяженностью два километра, задействован вертолет МВД.

Абхазский лидер Рауль Хаджимба отменил запланированную на 12 июля поездку в Адыгею из-за нападения на российских туристов. "Он дал указания руководителям силовых ведомств республики по раскрытию преступления", – цитирует ТАСС пресс-службу президента.

По факту убийства, похищения и разбойного нападения возбуждено уголовное дело. "Кабанову Андрею Николаевичу 1984 года рождения было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Он от полученных ранений скончался в Гудаутской центральной больнице", – уточнили в пресс-службе республиканской Генпрокуратуры.

Напомним, что преступление произошло недалеко от села Ачандара Гудаутского района Абхазии. Два российских туриста с женами и четырьмя детьми возвращались с рыбалки, когда навстречу им вышли неизвестные. По версии следствия, бандиты были в масках, один угрожал ножом, другой – автоматом. Одного из россиян злоумышленники убили, а остальных взяли в заложники и потребовали выкуп в размере 100 тысяч рублей.

Автор: Олег Шивалов12 июля 2017, 08:34

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