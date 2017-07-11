На курорте в Абхазии убили российского туриста

Российский турист погиб в Абхазии. Мужчину убили вооруженные грабители. Трагедия произошла в районе села Ачандара в Гудаутском районе, передает РИА ФАН.

По предварительным данным, несколько преступников с ножом и автоматом остановили группу туристов, которые возвращались с рыбалки. Грабители потребовали у своих жертв выкуп. Один из туристов попытался дать злоумышленникам отпор, в ходе которого получил смертельное ранение.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь. При нападении присутствовали жена и дети погибшего. Сейчас они дают показания в прокуратуре.