Опубликовано фото державшего ребенка в секс-рабстве москвича
Выяснилось, что задержанный и ранее приставал к детям. С 2001 года его уличили в домогательствах как минимум к шести несовершеннолетним.
Преступления он совершал на территории Москвы, передает РЕН ТВ. По версии следствия, после судимости за насилие в отношении детей мужчина еще больше ожесточился.
В Сети появилось фото 40-летнего преступника, в 2007 году похитившего в московском парке приехавшего с Украины мальчика. Ему предъявлены обвинения по статье "Изнасилование несовершеннолетнего". В его квартире нашли подростка, который десять лет числился пропавшим без вести.
Фото мужчины, задержанного за удержание мальчика в секс-рабстве в Москве — больше фото: https://t.co/OefujdLncN pic.twitter.com/6F5m6PtOrt— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 10 июля 2017 г.
"Летом 2007 года мужчина познакомился на улице с девятилетним мальчиком из неблагополучной семьи. Мужчина предложил ему "встречаться" за деньги", - цитирует представителя следствия сайт "Комсомольская правда". Эти "встречи" продолжались около двух месяцев. Затем мужчина предложил ребенку жить вместе. "Мальчик согласился и пошел с "дяденькой". Домой он больше не вернулся", – отмечает представитель правоохранительных органов.
Державший ребенка в секс-рабстве москвич домогался по крайней мере к шести детям https://t.co/HxXb46gI5m pic.twitter.com/nG7or8EBIr— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 10 июля 2017 г.
О пропаже ребенка родители заявили в полицию через несколько дней. Его объявили в федеральный розыск, возбудив уголовное дело по статье "Убийство", как это принято в таких случаях. Как выяснилось, пропавший мальчик все это время находился в квартире педофила на юге столицы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
Отмечается, что за десять лет семья мальчика переехала. Теперь следователи пытаются разыскать его родственников.
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