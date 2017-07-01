В турецком отеле трагически погибла 11-летняя россиянка

В одном из турецких отелей погибла 11-летняя туристка из России. Трагедия произошла на курорте Белек.

Девочка отдыхала в Турции с родителями. Накануне после купания в бассейне ребенок почувствовал недомогание. Родители отвели девочку в номер. Там школьница стала жаловаться на головокружение и плохое самочувствие.

Через некоторое время 11-летняя туристка потеряла сознание. У девочки остановилось сердце. Врач отеля попытался привести ребенка в сознание, сделав массаж сердца. Однако медик не смог спасти девочку. Она скончалась не приходя в сознание.



Тело маленькой россиянки доставлено в Институт судебной экспертизы города Антальи. Причины смерти девочки устанавливаются, пишет "Российская газета" со ссылкой на турецкое издание Milliyet.

Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители. В российском консульстве происшествие пока не комментируют.

Отметим, что это далеко не первый случай гибели россиян на турецком курорте. Около месяца назад в Анталье погибла 30-летняя российская туристка. Девушка разбилась при прыжке с парашютом с горы на курорте Фетхие в провинции Мугла.