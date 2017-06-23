В Турции дети погибли от удара током в бассейне

В аквапарке на северо-западе Турции погибли пять человек, в том числе дети. Трагедия произошла в городе Акъязы, провинция Сакарья, передает агентство AP.

По предварительным данным, троих детей получили удар током, когда находились в бассейне. Менеджер парка и его сын попытались спасти пострадавших, но были также поражены электричеством.

Все пострадавшие были доставлены в госпиталь, однако медикам не удалось их спасти. Правоохранители проводят расследование трагедии.



