В Анталье ребенка из России сбил грузовик

Недалеко от курортного города Кемер в турецкой Анталье грузовик сбил 12-летнюю россиянку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Сообщается, что ребенка несколько метров протащило на капоте. Девочка получила серьезные травмы головы. "Россиянка была госпитализирована. Мы связываемся с управление безопасности Турции для выяснения деталей произошедшего", – цитирует ТАСС представителя генконсульства России в регионе.