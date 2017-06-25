В Анталье ребенка из России сбил грузовик

Недалеко от курортного города Кемер в турецкой Анталье грузовик сбил 12-летнюю россиянку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Сообщается, что ребенка несколько метров протащило на капоте. Девочка получила серьезные травмы головы. "Россиянка была госпитализирована. Мы связываемся с управление безопасности Турции для выяснения деталей произошедшего", – цитирует ТАСС представителя генконсульства России в регионе.
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