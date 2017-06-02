В Москве в перестрелке пострадал миллиардер

В столичном районе Крылатское в ночь на 2 июня расстреляли бизнесмена-миллиардера Магомеда Халидова, бывшего владельца крупных мебельных центров "Гранд" и "Три кита". Пострадавшего спас один из лучших врачей института Склифосовского.

В результате перестрелки Халидов получил серьезные ранения. Хирург Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского провел две операции, чтобы спасти жизнь пострадавшему. Состояние бизнесмена оценивается как крайне тяжелое.

Отметим, что о конфликте в Крылатском стало известно утром 2 июня. По предварительным данным, инцидент с применением огнестрельного оружия произошел между двумя группами кавказцев, которые что-то выясняли на повышенных тонах у питейного заведения.

По предварительным данным, в результате разборки погибли два человека – 41-летний Руслан Байсуров, получивший семь огнестрельных ранений, и один из его родственников. Оба скончались в больнице.

По данным сайта "Московский Комсомолец", в больницу обратились двое пострадавших – они получили ножевые ранения. Предположительно, перестрелка является очередным витком конфликта между двумя чеченскими кланами – Байсуровых и Халидовых.

Напомним, Магомед Халидов начинал свою карьеру грузчиком. Он вместе с братьями вложился в мебельный бизнес, в результате чего семья одно время практически полностью контролировала этот рынок в Москве, передает Life.ru.