В центре Москвы расстреляли пожилого мужчину

На улице Симоновский Вал в столице расстреляли мужчину. Как сообщает "Газета.ru", прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили мужчину 1955 года рождения с ранением брюшной полости. Пострадавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Стражи порядка восстанавливают картину происшествия.



