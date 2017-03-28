На западе Москвы расстреляли бизнесмена

На западе Москвы в ночь на 28 марта неизвестные расстреляли предпринимателя. На мужчину напали во дворе дома на Осенней улице, когда он выходил из припаркованного автомобиля.

От многочисленных ранений бизнесмен скончался на месте, передает URA.RU. Личность погибшего установлена, ведется поиск злоумышленников.