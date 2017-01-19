Мужчина расстрелял полицейских на востоке Москвы

Сотрудник правоохранительных органов столицы попали под обстрел при попытке задержать подозреваемого в совершении преступления. Мужчине удалось ранить одного из полицейских прежде, чем он был задержан, передает Life.ru.

Пострадавший был госпитализирован. По данным РЕН ТВ, напал на полицейских некий Константин Гурченко. Обстоятельства происшествия устанавливаются.