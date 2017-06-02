Пойманные в Москве боевики "ИГ" планировали взрыв в метро

В Ново-Переделкино грузчики из Средней Азии оборудовали цех по производству бомб. На верность террористической организации злоумышленники присягали через Telegram.

Московские правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой по подозрению в подготовке теракта были задержаны несколько выходцев из Средней Азии. Все они состояли в запрещенной в России организации "Исламское государство", сообщает "Коммерсантъ".

Граждане Узбекистана Фуркат Кушаев и Мухаммадюсуф Ашуров из Бухары, таджик Абдушукур Гулмирзаев и выходец из Дагестана Магомед Давудов устроили лаборатории по производству взрывчатки в трех квартирах в Ново-Переделкино. Злоумышленники работали грузчиками, а свободное время отдавали подготовке акции устрашения.

В террористическую организацию вначале попал Ашуров. В соцсети он познакомился с земляком, переехавшим в Турцию, а через несколько месяцев переписки в "Одноклассниках" и Telegram дал клятву (байат), присягнув на верность "ИГ". К экстремистской деятельности Ашуров склонил и работавших с ним мужчин.

Вскоре из Турции поступило первое задание: "показать себя" в России. Фанатикам был обещан переезд в Сирию, новые документы, оклады под две тысячи евро и возможность доказать верность "работодателям". Теракт было решено приурочить к Кубку конфедерации по футболу.

Злоумышленники хотели взорвать ресторан, где "едят свинину кафиры", но потом пришли к выводу, что это мелко, и замахнулись на Московский метрополитен. Согласно их замыслу, в одну из пятниц, когда в метро особенно многолюдно, должны были сработать бомбы, начиненные обрезками металла и замаскированные под огнетушители. Выживших предполагалось добить из автоматов.

В УФСБ по Москве заявили, что подозреваемые готовили преступление "особой дерзости и жестокости", осознавая, что оно может иметь самые тяжкие последствия. В арендованных террористами квартирах были обнаружены готовые устройства дистанционного действия и необходимые для производства кустарной взрывчатки ингредиенты. Задержанные уже признали вину.