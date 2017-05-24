Как будут бороться с террористами в мессенджерах

Обыски у Серебренникова Страсти вокруг Максаковой Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Среда 24 мая
Лента новостей
17:58
В диетическую колу добавляют яд для мух
17:51
Анна Седокова лишилась брата
17:49
Пешеход убил облившего его грязью водителя
17:32
Волгоград вновь принимает ралли-рейд "Великая степь – Дон"
17:18
Походы в спортзал меняют взгляды мужчин
17:17
Полиция Петербурга прикрыла бордель с путанами из Африки
17:09
Российский дизайнер восхитила Мальдивы своими нарядами
16:56
Путин дал совет россиянам
16:55
Обольстительная Макеева оголилась в Каннах
16:36
Максакова набросилась на Садальского на шоу
16:33
В Литве заявили о войне с Россией
16:25
Трамп прилетел в Италию по картам XVIII века
16:06
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
15:41
Одна треть собственников квартир в пятиэтажках проголосовали по программе реновации
15:36
Россиянку с мужем зарезали на египетском курорте
15:32
Александр Домогаров: Сегодня ничего не хочется
15:27
Чиновников признали главными пострадавшими от кризиса
15:27
Онкобольная певица пострадала из-за бардака в поликлинике
15:02
Президент Таджикистана поставил на место Трампа
14:55
Ведущий Первого канала назвал себя жертвой "Дианы Шурыгиной"
14:38
Киеву почудилась мировая популярность украинского языка
14:27
Украинский дизайнер устроила истерику из-за российского флага
14:18
Кристина Орбакайте о новом семейном статусе
14:10
Посол-папуас явился на саммит ООН без трусов
14:09
Знаменитая актриса умерла в возрасте 44 лет
14:03
Володин разъяснил суть поправок в закон о реновации
13:52
Москвичам увеличили размер пособия на ребенка
13:46
Land Cruiser 200 Executive White: представительский внедорожник
13:39
В Москве снова выпадет снег
13:34
Школьница выставила на продажу девственность ради машины и учебы
13:32
Известные продюсеры расскажут о карьере в Голливуде
13:20
Названы сроки начала президентской предвыборной кампании в России
13:19
Российский квас подменяют газировкой
13:16
Навального уличили в экономической безграмотности
13:00
Дума призовет ОБСЕ защитить права граждан Украины
12:59
Светлана Пермякова рассказала о раке кишечника
12:55
В Москве придумали новый способ борьбы с пробками
12:53
Жена Прилучного готовится к пластической операции
12:50
Меланья Трамп в трауре пришла к Папе
12:38
Организаторов "групп смерти" посадят надолго
12:37
Как организовать вечеринку на свежем воздухе
12:35
Москвич устроил погром в офисе на 1,6 миллиона
12:34
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
12:29
Елена Летучая борется с чудовищным ожирением
12:25
Госдума делает выборы еще более прозрачными
12:24
Райкина полечили на 500 тысяч
12:22
Для жаждущих поклониться святым мощам развернули полевые кухни
12:08
Малахов оконфузился из-за мокрых штанов
11:58
Вампиры заводят "подружек" из корысти
11:55
Установлена окончательная причина крушения Ту-154
11:49
Известная ведущая возмутила своим поведением на красной дорожке
11:48
Ученые открыли неизвестное ранее полезное свойство шоколада
11:38
Дочь Навки зажгла с Ди Каприо на элитном курорте
11:34
В Турции машина насмерть сбила россиянку
11:31
У Серебренникова случилось новое несчастье
11:28
Колин Ферт бежит от брекзита в Италию
11:26
Родившая Шейк показала фигуру в сногсшибательном платье
11:15
Звезду Comedy Club задержали в Петербурге
11:09
Названа причина смерти внука Сталина
11:04
Разительные перемены во внешности Билана
10:47
Блеклую Ходченкову сравнили с драконом в Каннах
10:46
Усманов – Навальному: Тьфу на тебя еще раз
10:34
Новая жена младше Геннадия Ветрова на 28 лет
10:31
Хитрые белорусы наладили реэкспорт в Россию санкционной рыбы
10:29
В центре Москвы Maybach атаковали "коктейлем Молотова"
10:19
На Кольцевой линии метро произошел сбой
10:10
Пресняков будет жить на кладбище после свадьбы
10:01
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью
10:00
Эрдоган наступил на старые грабли в отношениях с Россией
09:42
В Москве четверо грабителей с топором напали на водителя
09:24
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
09:19
Полиция закрыла глаза на линчевание россиянина в Мексике
09:14
Появилось фото террориста из Манчестера
09:11
При пожаре в центре Москвы сгорели 28 машин
08:41
Скончался внук Сталина
08:39
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
08:31
Меланья Трамп продолжает публично унижать мужа
08:15
Киев готовит Москве "особый подарок" ко Дню России
07:58
Машина скорой перевернулась на МКАД
22:25
Серьезная болезнь лишила Верку Сердючку детей
22:03
Каково быть ударным вертолетом над Мосулом (видео)
21:59
Шредер дал немцам совет насчет России
21:54
Две женщины в сауне забили мужчину молотком
21:44
Нападение террористов в Филиппинах попало на видео
21:42
Как правильно составить план посадок и сделать огород красивым
21:25
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
21:18
Пентагон отказался от украинских союзников
21:01
В мире стали рождаться кристальные дети
20:52
Как прошла встреча родителей Фриске с ее сыном Платоном
20:45
К выходным в Москве похолодает до нуля
20:38
Какая кошка пробежала между Гузеевой и Сябитовой
20:33
ОНФ подвел итоги работы активистов за три месяца
20:23
США подкладывают свинью под "Турецкий поток"
20:21
Брошенная молодая жена Казаченко молит о помощи
20:06
Расследование Навального опровергли неоспоримыми фактами
20:03
Что прячут в ковчеге с мощами Николая Чудотворца
19:52
Самый скандальный президент прервал визит в Россию
19:44
Крик души новой супруги оскандалившегося Казаченко
19:41
Бывший жених Собчак покинул Россию после коррупционного скандала в театрах
19:24
Окончательное обвинение Улюкаеву официально подтвердили
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
Сын изувечил себя после травли Джигурды
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
Hi-tech

Как будут бороться с террористами в мессенджерах

Фото: GLOBAL LOOK press/Schaube
На рассмотрение Госдумы в среду, 24 мая, внесен законопроект, предусматривающий идентификацию пользователей мессенджеров. Нормативно-правовой акт позволит решить многие вопросы общественной безопасности, в том числе пресечь распространение террористической пропаганды, уверены эксперты.
прочитано 157 раз

Проект закона был внесен на рассмотрение депутатами от "Единой России" Марией Мукабеновой и Олегом Николаевым, а также представителем КПРФ Александром Ющенко. Нормативно-правовой акт определяет понятие организатора обмена сообщениями, возлагая на него обязанность обеспечить связь только между идентифицированными пользователями.

ПО ТЕМЕ

Пользователей мессенджеров лишат анонимности

Госдума против переноса вступления в силу "пакета Яровой"

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

В записке к проекту закона отмечается, что оператор связи осуществляет идентификацию пользователя с использованием его абонентского номера на основании договора об идентификации, который заключается организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором. При этом мессенджеры должны будут ограничить рассылку сообщений для неидентифицированных пользователей, а также обеспечить рассылку сообщений по инициативе органов государственной власти. Предполагается, что прописанные в нормативно-правовом акте положения вступят в силу с января 2018 года.

Уход от анонимности является необходимой мерой в деле борьбы с распространением террористической угрозы, уверен директор Фонда исследования проблем демократии, кандидат политических наук, член Общественной палаты России Максим Григорьев. "Мы на протяжении нескольких лет отслеживали каналы пропаганды идеологии террористических групп, таких как ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.), и обнаружили, что одним из главных инструментов распространения их идей являются некоторые популярные мессенджеры", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

По его словам, террористы используют мессенджеры для координации своих действий. "По имеющимся данным, экстремисты использовали их в том числе для организации массовых беспорядков в российских регионах Кавказа, а также размещения неизвестных людей на ночлег в Москве, а это могли быть террористы со взрывными устройствами", – отметил Григорьев. Кроме того, сказал общественник, через некоторые мессенджеры активно продаются наркотические вещества.

Максим Григорьев. Фото: кадр youtube.com

"Поэтому я думаю, что такой закон – он единственно возможный в тех случаях, когда активность террористических групп и координация их действий через интернет носит масштабный характер. Необходимо, чтобы любой представитель террористов или их пособник понимал, что его могут отследить правоохранительные органы", – уверен Григорьев.

В свою очередь, президент Медиа-коммуникационного союза Павел Степанов отметил, что законопроект о деятельности мессенджеров защитит граждан от массовых рассылок и позволит решить ряд экономических проблем. "Он (законопроект. – Прим. ред.) важен и актуален. Он позволяет обеспечить права граждан в плане получения информации. Он создает механизм, препятствующий массовой рассылке, на которую никто не подписывался", – цитирует эксперта ТАСС.

Кроме того, отметил Степанов, нормативно-правовой акт решает вопросы безопасности, поскольку при пользовании мессенджерами порой возникают достаточно серьезные социальные угрозы. Он также добавил, что проект закона поможет решить и экономические проблемы. "Он позволяет выровнять экономические условия деятельности мессенджеров и операторов", – добавил президент Медиа-коммуникационного союза.

По его словам, в отношении операторов действует целый набор положений законодательства о связи, который предписывает им определенные правила в обеспечении граждан информацией. "А мессенджеры находились вне рамок правового поля, и это приводило к созданию, по сути дела, необоснованных конкурентных преимуществ в сравнении с операторами связи", – пояснил специалист.

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko

Напомним, 7 июля 2016 года президент Владимир Путин подписал закон Яровой – два нормативно-правовых акта антитеррористической направленности, названные именем одного из авторов инициативы – зампреда Госдумы Ирины Яровой. Закон предусматривает расширение полномочий правоохранительных органов, а также выдвигает новые требования к операторам связи и интернет-проектам.

В частности, вступающий в силу с июля 2018 года закон обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент – изображения, звуки и видеоинформация – должны храниться шесть месяцев. Все эти сведения также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

Автор: Иван Поляков24 мая 2017, 16:47

комментарии

Политика

Киев готовит Москве "особый подарок" ко Дню России
Пентагон отказался от украинских союзников
Шредер дал немцам совет насчет России
Трампа у Стены Плача подняли на смех

Шоу-бизнес

Анна Седокова лишилась брата
50-летний Гоша Куценко в третий раз станет папой
Обольстительная Макеева оголилась в Каннах
Максакова набросилась на Садальского на шоу

Проишествия

Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью
Полиция закрыла глаза на линчевание россиянина в Мексике
Появилось фото террориста из Манчестера

Lifestyle

Райкина полечили на 500 тысяч
У Серебренникова случилось новое несчастье
Колин Ферт бежит от брекзита в Италию
Бывший жених Собчак покинул Россию после коррупционного скандала в театрах
Шоу-бизнес

Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы

Попавшая в беду телеведущая хочет вернуться в Россию
Шоу-бизнес

Блеклую Ходченкову сравнили с драконом в Каннах

Выход российской актрисы произвел фурор
Шоу-бизнес

Александр Домогаров: Сегодня ничего не хочется

Поклонники пытаются поддержать актера
Регионы

Российский режиссер трагически погиб в Петербурге

В соцсети объявлен сбор пожертвований родным умершего

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Разительные перемены во внешности Билана
Трогательный танец Нагиева и Яковлевой
Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке
Оголившиеся красотки заклеили интимные места изолентой

Спорт

Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге

Регионы

Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
Сочинец выиграл рекордные 365 миллионов в лотерею
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru