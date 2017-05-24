Как будут бороться с террористами в мессенджерах

На рассмотрение Госдумы в среду, 24 мая, внесен законопроект, предусматривающий идентификацию пользователей мессенджеров. Нормативно-правовой акт позволит решить многие вопросы общественной безопасности, в том числе пресечь распространение террористической пропаганды, уверены эксперты.

Проект закона был внесен на рассмотрение депутатами от "Единой России" Марией Мукабеновой и Олегом Николаевым, а также представителем КПРФ Александром Ющенко. Нормативно-правовой акт определяет понятие организатора обмена сообщениями, возлагая на него обязанность обеспечить связь только между идентифицированными пользователями.

В записке к проекту закона отмечается, что оператор связи осуществляет идентификацию пользователя с использованием его абонентского номера на основании договора об идентификации, который заключается организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором. При этом мессенджеры должны будут ограничить рассылку сообщений для неидентифицированных пользователей, а также обеспечить рассылку сообщений по инициативе органов государственной власти. Предполагается, что прописанные в нормативно-правовом акте положения вступят в силу с января 2018 года.

Уход от анонимности является необходимой мерой в деле борьбы с распространением террористической угрозы, уверен директор Фонда исследования проблем демократии, кандидат политических наук, член Общественной палаты России Максим Григорьев. "Мы на протяжении нескольких лет отслеживали каналы пропаганды идеологии террористических групп, таких как ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.), и обнаружили, что одним из главных инструментов распространения их идей являются некоторые популярные мессенджеры", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

По его словам, террористы используют мессенджеры для координации своих действий. "По имеющимся данным, экстремисты использовали их в том числе для организации массовых беспорядков в российских регионах Кавказа, а также размещения неизвестных людей на ночлег в Москве, а это могли быть террористы со взрывными устройствами", – отметил Григорьев. Кроме того, сказал общественник, через некоторые мессенджеры активно продаются наркотические вещества.





"Поэтому я думаю, что такой закон – он единственно возможный в тех случаях, когда активность террористических групп и координация их действий через интернет носит масштабный характер. Необходимо, чтобы любой представитель террористов или их пособник понимал, что его могут отследить правоохранительные органы", – уверен Григорьев.



В свою очередь, президент Медиа-коммуникационного союза Павел Степанов отметил, что законопроект о деятельности мессенджеров защитит граждан от массовых рассылок и позволит решить ряд экономических проблем. "Он (законопроект. – Прим. ред.) важен и актуален. Он позволяет обеспечить права граждан в плане получения информации. Он создает механизм, препятствующий массовой рассылке, на которую никто не подписывался", – цитирует эксперта ТАСС.

Кроме того, отметил Степанов, нормативно-правовой акт решает вопросы безопасности, поскольку при пользовании мессенджерами порой возникают достаточно серьезные социальные угрозы. Он также добавил, что проект закона поможет решить и экономические проблемы. "Он позволяет выровнять экономические условия деятельности мессенджеров и операторов", – добавил президент Медиа-коммуникационного союза.

По его словам, в отношении операторов действует целый набор положений законодательства о связи, который предписывает им определенные правила в обеспечении граждан информацией. "А мессенджеры находились вне рамок правового поля, и это приводило к созданию, по сути дела, необоснованных конкурентных преимуществ в сравнении с операторами связи", – пояснил специалист.





Напомним, 7 июля 2016 года президент Владимир Путин подписал закон Яровой – два нормативно-правовых акта антитеррористической направленности, названные именем одного из авторов инициативы – зампреда Госдумы Ирины Яровой. Закон предусматривает расширение полномочий правоохранительных органов, а также выдвигает новые требования к операторам связи и интернет-проектам.

В частности, вступающий в силу с июля 2018 года закон обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент – изображения, звуки и видеоинформация – должны храниться шесть месяцев. Все эти сведения также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.