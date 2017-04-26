ФСБ сорвала планы террористов "ИГ" на Сахалине

На острове Сахалин была пресечена деятельность запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". "В городе Южно-Сахалинск задержаны гражданин одной из центральноазиатских республик и гражданин России", – цитирует РИА Новости сообщение ФСБ. Преступники планировали совершить резонансный теракт в месте массового скопления людей. В ходе обысков у них дома была найдена самодельная бомба. В мобильных устройствах задержанных обнаружены схемы изготовления самодельных взрывных устройств. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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