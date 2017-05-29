Украина обвинила Россию в связях с "ИГ" и "Талибаном"

Киев раскрыл новые "преступления" Москвы. Украинская делегация передала руководству Парламентской ассамблеи НАТО доклад о связях России с международными террористическими группировками.

Украинские "эксперты" мелочиться не стали и обвинили Москву в связях со всеми более-менее известными экстремистскими организациями (которые, кстати, в России запрещены). В списке – "Исламское государство", "Талибан", движения "Хезболла" и ХАМАС. На заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси доклад был передан вице-президенту организации Расе Юкнявичене.

Как отметила в Facebook глава украинской делегации Ирина Фриз, в документе говорится о "связях Российской Федерации с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии". Доклад содержит "факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий России" с террористами, добавила она.

Сообщивший об этом телеканал "112 Украина" напомнил, что 19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал Киеву в просьбе наложить санкции на Москву за якобы финансирование терроризма. Не поддержал суд и ту часть иска, где говорилось о "расовой дискриминации".

Еще в июле 2016 года Руслан Бальбек, занимавший тогда должность вице-премьера Республики Крым, заявил, что у северных границ полуострова действуют лагеря исламских радикалов – при полном попустительстве Киева. "Нам известно о тренировочных лагерях в Херсонской области Украины, в которых готовят сторонников "ИГИЛ", – цитирует его Lenta.ru.

У нынешних украинских властей Россия виновата во всем – от падения курса гривны и экономического коллапса до разгула терроризма. Ранее и официальные представители США обвиняли ее в оказании военной помощи талибам в Афганистане.

Москва отрицает эти обвинения, называя их бездоказательными. Глава разведывательного управления Минобороны США Винсент Стюарт на днях признал, что его ведомство не располагает информацией о якобы имевших место поставках Россией вооружения афганскому движению "Талибан".