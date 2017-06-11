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Происшествия

Кратовский стрелок оставил предсмертную записку

Фото: Алексей Штокал/ТАСС
Житель поселка Кратова Игорь Зенков, который расстрелял несколько человек вечером 10 июня, оставил предсмертную записку. В тексте письма преступник обращается к своему отцу.
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Предсмертную записку обнаружили следователи, которые до сих пор работают на месте происшествия. Полный текст документа не раскрывается.

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Источник ТАСС сообщил, что в записке Зенков обращается к собственному отцу. По предварительным данным, преступник жалуется родственнику на соседей, которые мешают ему жить.

Отец Зенкова очень тяжело воспринял известие о происшествии. Здоровье мужчины было подорвано после того, как он узнал о случившемся. "Как мне передали, он сказал "жизнь моя кончена". Очень болезненно воспринял. Говорят, что ему стало плохо, скакнуло давление", – заявил источник РЕН ТВ.

Как писали Dni.Ru, с отцом Зенкова пообщались следователи. Правоохранителям удалось выяснить, что кратовский стрелок семь лет страдал от депрессии и временами не спал по несколько дней. Не исключено, что мужчина пошел на убийство из-за обострения психического расстройства.

Напомним, кровавая драма в поселке Кратово разыгралась вечером 10 июня. Зенков начал обстреливать прохожих из окна собственного дома. В результате происшествия погибли четыре человека, еще двое находятся в больницу.

Правоохранители приняли решение брать штурмом дом, в котором укрылся Зенков. Кратовский стрелок обстрелял спецназовцев, закидал их гранатами, а затем спрятался в колодце. Спустя несколько часов злоумышленник был ликвидирован.

Автор: Евгений Мышко11 июня 2017, 15:17

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