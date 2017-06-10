Бойню в Подмосковье учинил бывший сотрудник МЧС

Установлена личность преступника, который открыл стрельбу в подмосковном Кратово из двуствольного ружья и забросал гранатами бойцов Росгвардии. Им оказался Игорь Зенков. 50-летний мужчина ранее служил в одном из подразделений МЧС.

У Зенкова, подозреваемого в убийстве четырех человек, "было хобби – собирать в лесах оружие времен Великой Отечественной войны". Из МЧС он уволился по выслуге лет, передает "Интерфакс". Жители Кратово рассказали, что раньше Зенков работал в МЧС якобы начальником какого-то отдела и принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана в советское время.

Публикация от Яна (@yana_dema) Июн 10 2017 в 10:42 PDT



Спецоперация по задержанию стрелявшего в настоящее время продолжается. На месте операции раздаются одиночные выстрелы. Как заявил осведомленный источник в правоохранительных органах, оружие, из которого стрелял Зенков, "скорее всего, было восстановлено именно из его лесных находок".



На въезде в поселок Кратово дежурит наряд полиции, досматривающий въезжающие на территорию автомобили. В районе проведения операции дежурят несколько пожарных, машины "скорой помощи", автомобили Росгвардии и полиции.

Публикация от Яна (@yana_dema) Июн 10 2017 в 10:38 PDT



Как писали Dni.ru, 10 июня мужчина, по предварительным данным, страдающий психическим расстройством, открыл стрельбу по прохожим в подмосковном поселке Кратово. По последним данным, четыре человека погибли и еще несколько ранены. Среди раненых есть и силовики: при осаде дома осколками гранаты был ранен боец Росгвардии, а при задержании стрелка – сотрудник ОМОНа.

Бойцы Росгвардии проводят операцию, чтобы обезвредить преступника, который сбежал в лес. Его местоположение установлено, он окружен. Изначально полиция и Росгвардия пытались наладить переговоры со стрелком, но, убедившись в его неадекватности, перешли к штурму дома, из которого он и сбежал.



На место ЧП прибыли глава МВД России Колокольцев и начальник Главного управления МВД по Московской области Виктор Пауков.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на убийство двух и более лиц", "Убийство из хулиганских побуждений", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".