Бойню в Подмосковье учинил бывший сотрудник МЧС

У Зенкова, подозреваемого в убийстве четырех человек, "было хобби – собирать в лесах оружие времен Великой Отечественной войны". Из МЧС он уволился по выслуге лет, передает "Интерфакс". Жители Кратово рассказали, что раньше Зенков работал в МЧС якобы начальником какого-то отдела и принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана в советское время.
Спецоперация по задержанию стрелявшего в настоящее время продолжается. На месте операции раздаются одиночные выстрелы. Как заявил осведомленный источник в правоохранительных органах, оружие, из которого стрелял Зенков, "скорее всего, было восстановлено именно из его лесных находок".
На въезде в поселок Кратово дежурит наряд полиции, досматривающий въезжающие на территорию автомобили. В районе проведения операции дежурят несколько пожарных, машины "скорой помощи", автомобили Росгвардии и полиции.
Как писали Dni.ru, 10 июня мужчина, по предварительным данным, страдающий психическим расстройством, открыл стрельбу по прохожим в подмосковном поселке Кратово. По последним данным, четыре человека погибли и еще несколько ранены. Среди раненых есть и силовики: при осаде дома осколками гранаты был ранен боец Росгвардии, а при задержании стрелка – сотрудник ОМОНа.
Местоположение "кратовского стрелка" установлено. Он блокирован #Кратово #стрельба #полицияhttps://t.co/rWz0V3iPeP pic.twitter.com/TeLw46xsuR– Пятый канал Новости (@5tv) 10 июня 2017 г.
Бойцы Росгвардии проводят операцию, чтобы обезвредить преступника, который сбежал в лес. Его местоположение установлено, он окружен. Изначально полиция и Росгвардия пытались наладить переговоры со стрелком, но, убедившись в его неадекватности, перешли к штурму дома, из которого он и сбежал.
На место ЧП прибыли глава МВД России Колокольцев и начальник Главного управления МВД по Московской области Виктор Пауков.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на убийство двух и более лиц", "Убийство из хулиганских побуждений", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
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