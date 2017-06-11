Кратовский стрелок семь лет жаловался на депрессию

Бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков, который устроил бойню в поселке Кратово вечером 10 июня, без малого семь лет находился в депрессии. О проблемах со здоровьем следователям сообщил отец преступника.

Сотрудникам правоохранительны органов удалось составить психологический портрет Зенкова. По словам отца злоумышленника, бывший сотрудник МЧС временами не спал по несколько суток.

Незадолго до бойни в Кратово состояние Зенкова резко ухудшилось. Как оказалось, мужчину вывела из себя тень жилого дома, которая падает на его участок. Это стало последней для бывшего сотрудника МЧС: именно тогда он решил окончательно разобраться с соседями.

С матерью Зенкова следователям пообщаться пока не удалось, передает Life.ru. По некоторым данным, ее не было дома в момент нападения.

На месте происшествия работают правоохранители. Следователи опрашивают свидетелей трагедии и знакомых злоумышленника.

Напомним, 50-летний Игорь Зенков начал обстреливать прохожих в поселке Кратово под Москвой вечером 10 июня. В результате нападения погибли четыре человека, двое оказались в больнице.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МВД и Росгвардии, завязалась перестрелка. Преступник бросил в правоохранителей несколько гранат и ранил еще четверых человек.

Злоумышленник попытался скрыться на участке и спрятался в колодец. Спустя несколько часов бойцы спецназа обнаружили стрелка и ликвидировали.