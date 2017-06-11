Героев-спецназовцев наградят за операцию в Кратово

Бойня в Кратово Кинотавр-2017 Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Воскресенье 11 июня
Лента новостей
15:02
Чемпион-фигурист объявил о помолвке с мужчиной
14:40
В Сирии сообщили о ликвидации лидера "ИГ"
14:24
Брат задержанного топ-менеджера "Роснано" объявлен в розыск
12:53
Как живет молодая жена 48-летнего Карпина
12:07
Самые красивые пары "Кинотавра"
11:53
Собчак о желании запеть вслед за Бузовой
11:36
Басков: Что-то во мне надломилось
11:04
48-летний Карпин женился на молодой учительнице
10:35
Путин ответил на "царский" выпад режиссера
18:24
Мертвый пациент три месяца пролежал в подвале больницы под Владимиром
18:17
В Приморье локомотив насмерть сбил трех детей
18:13
В Подмосковье стрелок тяжело ранил прохожих
18:05
Почему верующих просят не занимать очередь к мощам Николая Чудотворца
17:34
Пентагон заподозрили в хвастовстве
17:04
Поезд сбил коляску с младенцем в Подмосковье
16:53
Андрей Малахов решился на смелый эксперимент
16:50
Дальнобойщики привлекли внимание к дорожным проблемам флешмобом
16:30
Великий Новгород с размахом празднует День города
16:09
В центре Москвы горит здание МИСиС (фото)
16:01
Пассажиры самолета возмутились прилюдным интимом попутчиков (видео)
15:41
МЧС сделало экстренное предупреждение о буре
15:29
В Харькове из гранатомета обстреляли офисное здание
15:25
Порошенко завел старую песню об уходе из семьи
14:52
Мажоры на Gelandewagen устроили заезд по Дворцовой площади (видео)
14:28
Наталья Штурм продолжила голые провокации
14:00
Над семилетней девочкой надругались на детской площадке в Подмосковье
13:54
Самбурская снялась в откровенном видео
13:27
Киркоров винит себя за постыдную ошибку
13:25
Галкин поддержал рыдающую Бузову
13:09
Участники Майдана поддержали Навального
12:57
Агрессивный подросток до полусмерти забил товарища (видео)
12:48
Водитель погибла под колесами собственного троллейбуса
12:37
Перехват американских B-52 и B-1 российским Су-27 (фото)
12:32
Что означают государственные символы России
12:24
Кто обошел опозорившуюся Бузову
11:57
Клиенты пожаловались на глобальный сбой у МТС
11:44
Анфиса Чехова раскрыла свою связь с Сергеем Жуковым
11:42
Костов о постигшем Самойлову несчастье
11:22
Планету-убийцу Нибиру сняли на видео
11:05
Какую погоду ждать москвичам в начале праздников
10:56
Хулиганы забили вымирающих птиц из зоопарка на шашлык
10:15
Сергей Лазарев рассказал о сыне
09:58
Украина закрыла въезд соратнику Меркель за визит в Крым
02:10
Внук вывел рыдающую Светлану Немоляеву
00:51
Путин впервые рассказал о внуках
00:10
В тоннеле московского метро погиб зацепер
22:03
Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов
22:00
В Москве загорелась детская больница
22:00
Премия закончилась для Бузовой крокодильими слезами
21:55
Названы самые добрые города России
21:41
При пожаре на юго-западе Москвы погибли два человека
21:40
Невеста Тимати с голой грудью затмила всех
21:08
Многодетная мать засунула младенца в морозилку
21:07
Россия сыграла вничью с Чили
20:53
Что стало с Алиной Кабаевой
20:52
Чем питается Собчак
20:49
Байкер сбил пешехода и протаранил маршрутку на юго-востоке Москвы
20:39
Панина позвали в гей-порно по мотивам "Бригады"
20:36
Началова нарядилась в балахон Пугачевой
19:47
В квартире на юге Москвы прогремел взрыв
19:36
Скончалась известная голливудская актриса
19:34
Социальные проекты получат президентские гранты
19:19
В работе Сбербанка произошел глобальный сбой
19:11
Огромная киста сплющила американцу мозг
19:08
На Ани Лорак совершено нападение
18:50
Росгвардия обеспечила жильем семьи еще 55 бойцов
18:32
Террорист Брейвик сменил имя
18:29
Долина и Чумаков назвали лучших молодых музыкантов
18:26
Рома Желудь рассказал о болезни Пугачевой
18:21
Молодожены прикатили в ЗАГС на броневике (видео)
18:15
Кобзон в восторге от талантов Панина
18:13
Нагиев опешил от оголившей зону бикини Бузовой
18:10
Реновация с поправками прошла второе чтение
17:41
Звезды в умопомрачительных нарядах на Премии МУЗ-Тв
17:34
Неадекватная реакция матери на первое слово малыша (видео)
17:12
Автобус с российскими туристами разбился в Турции
17:10
В России Ди Каприо отказали в возможности сыграть Путина
16:58
Жительницу Кургана возмутил труп мужчины-бобра
16:55
В пожаре у Киевского вокзала погибли два человека
16:45
Поскандалившая певица Пелагея ушла
16:42
Аделина Сотникова стала невестой
16:27
Поклонская раскрыла тайну квартиры в Донецке
16:26
Пять лучших книг для чтения на пляже
16:25
В Перми вспоминают мучеников из царской семьи
16:23
Порошенко обманул ведущего "Евровидения"
16:18
Объятия и поцелуи Кинотавра
16:14
Друг обнародовал семейное фото Даши Жуковой
16:08
У Толкалиной в новом браке возникли трудности
16:07
Володин предложил напомнить США о долге перед Россией
15:48
Рудковскую обругали из-за ее венчания
15:42
Ольга Бузова устроила горячие танцы без платья (видео)
15:32
Евросоюз поставил Порошенко в неловкое положение
15:25
Плачущая Татьяна Навка взволновала россиян
15:20
Столичные промзоны превращаются в оазисы
15:19
После слов о болезни Вера Сотникова вышла в свет
15:19
Путепровод у Кокошкино свяжет Новую Москву с областью
15:14
Как "Моя улица" преображает Москву
15:06
Мать оставила пятилетнего сына тонуть в бассейне (видео)
15:03
Громкие скандалы "Кинотавра"
14:58
Трагичная судьба внучки Никиты Хрущева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Что стало с Алиной Кабаевой
9-летняя дочь Панина рассказала об изнасиловании
Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов
Киркоров винит себя за постыдную ошибку
Премия закончилась для Бузовой крокодильими слезами
Путин впервые рассказал о внуках
Происшествия

Героев-спецназовцев наградят за операцию в Кратово

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
В руководстве Росгвадрии и МВД оценили профессионализм спецназовцев, которые участвовали в ликвидации кратовского стрелка. Стражей порядка представят к награде.

Продолжение: Кратовский стрелок семь лет жаловался на депрессию
прочитано 891 раз

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и командующий Центральным округом войск национальной гвардии генерал-полковник Павел Дашков лично присутствовали на месте проведения операции по устранению преступника в Кратово. Руководители отметили, что бойцам удалось без потерь справиться со сложной задачей.

ПО ТЕМЕ

Жуткие факты о кратовском стрелке

Кратовский стрелок мертв

Бойню в Подмосковье учинил бывший сотрудник МЧС

"Территорию участка площадью 36 соток спецназ прочесывал шаг за шагом. Работа осложнялась наступлением темноты, многочисленными зарослями и наличием канализационных колодцев", – сообщили в пресс-службе Росгвардии. Тем не менее, злоумышленнику не удалось скрыться от правоохранителей.

Дашков отметил, что только благодаря профессионализму и слаженной работе спецназа бой с преступников удалось завершить даже без серьезных ранений среди личного состава. По его словам, все участники спецоперации будут представлены как к ведомственным, так и к государственным наградам.

Напомним, 50-летний Игорь Зенков начал обстреливать прохожих в поселке Кратово под Москвой вечером 10 июня. В результате нападения погибли четыре человека, двое оказались в больнице.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МВД и Росгвардии, завязалась перестрелка. Преступник бросил в правоохранителей несколько гранат и ранил еще четверых человек. Злоумышленник попытался скрыться в лесу, но был блокирован и уничтожен.

Следователи изучают обстоятельства трагедии. По предварительным данным, Зенков страдал психическим расстройством.

Автор: Евгений Мышко11 июня 2017, 12:27

комментарии

Политика

Порошенко высмеяли за нелепое прощание с Россией
Путин ответил на "царский" выпад режиссера
Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи
Янукович публично поиздевался над Киевом

Шоу-бизнес

Собчак о желании запеть вслед за Бузовой
Басков: Что-то во мне надломилось
Андрей Малахов решился на смелый эксперимент
Наталья Штурм продолжила голые провокации

Проишествия

Жуткие факты о кратовском стрелке
Автобус с российскими туристами разбился в Турции
Многодетная мать засунула младенца в морозилку
Мощный пожар на Киевском вокзале перепугал москвичей

Lifestyle

Кобзон в восторге от талантов Панина
В России Ди Каприо отказали в возможности сыграть Путина
Громкие скандалы "Кинотавра"
За чем стоять в очереди в июне
Шоу-бизнес

Галкин поддержал рыдающую Бузову

Юморист записал для певицы видеообращение
Общество

Пассажиры самолета возмутились прилюдным интимом попутчиков (видео)

Возмущенные граждане обратились к авиакомпании
Происшествия

Героев-спецназовцев наградят за операцию в Кратово

Росгвардия и МВД ликвидировали преступника без потерь
Спорт

Чемпион-фигурист объявил о помолвке с мужчиной

В социальных сетях появилась необычная фотография

Гороскоп

Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов
Москве пообещали переломное время
Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Сергею Гармашу потребуется операция

Фоторепортажи

Как живет молодая жена 48-летнего Карпина
Самые красивые пары "Кинотавра"
Кто обошел опозорившуюся Бузову
Началова нарядилась в балахон Пугачевой

Спорт

Что стало с Алиной Кабаевой
Олимпийский чемпион пожаловался на "воняющих русских"
Малкин устроил мордобой в финале Кубка Стэнли (видео)
Александра Кокорина поздравляют с рождением сына

Регионы

Названы самые добрые города России
Хулиганы забили вымирающих птиц из зоопарка на шашлык
Молодожены прикатили в ЗАГС на броневике (видео)
На Урале объявилась 64-летняя дочь-транссексуал Ельцина
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru