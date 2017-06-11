Героев-спецназовцев наградят за операцию в Кратово

В руководстве Росгвадрии и МВД оценили профессионализм спецназовцев, которые участвовали в ликвидации кратовского стрелка. Стражей порядка представят к награде.

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и командующий Центральным округом войск национальной гвардии генерал-полковник Павел Дашков лично присутствовали на месте проведения операции по устранению преступника в Кратово. Руководители отметили, что бойцам удалось без потерь справиться со сложной задачей.

"Территорию участка площадью 36 соток спецназ прочесывал шаг за шагом. Работа осложнялась наступлением темноты, многочисленными зарослями и наличием канализационных колодцев", – сообщили в пресс-службе Росгвардии. Тем не менее, злоумышленнику не удалось скрыться от правоохранителей.

Дашков отметил, что только благодаря профессионализму и слаженной работе спецназа бой с преступников удалось завершить даже без серьезных ранений среди личного состава. По его словам, все участники спецоперации будут представлены как к ведомственным, так и к государственным наградам.

Напомним, 50-летний Игорь Зенков начал обстреливать прохожих в поселке Кратово под Москвой вечером 10 июня. В результате нападения погибли четыре человека, двое оказались в больнице.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МВД и Росгвардии, завязалась перестрелка. Преступник бросил в правоохранителей несколько гранат и ранил еще четверых человек. Злоумышленник попытался скрыться в лесу, но был блокирован и уничтожен.

Следователи изучают обстоятельства трагедии. По предварительным данным, Зенков страдал психическим расстройством.