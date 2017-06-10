В Подмосковье устроили кровавую бойню

Число погибших в поселке Кратово Раменского района Московской области выросло. У "кратовского стрелка" с собой граната, силовики не могут войти в дом.

Число погибших при стрельбе в поселке Кратово Раменского района Московской области выросло до четырех человек, сообщили в экстренных службах. " На территории домовладения, с которого ведется стрельба, обнаружены тела еще двух убитых. Таким образом, общее число погибших составляет четыре человека", – цитирует заявление РИА Новости.





Кроме того, помощник руководителя подмосковного главка СК России Елена Фокина сообщила, что три человека пострадали. В настоящий момент полиция пока не может эвакуировать раненых и вынести тела убитых. Предположительно, стрелок вооружен гранатой.





Трагедия в Подмосковье разыгралась 10 июня. Все началось с того, как местный житель забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по прохожим. Также сообщалось, что нападавший поджег соседский дом.





Дом, где находится стрелок, уже несколько часов штурмуют бойцы Росгвардии. В ответ на все попытки проникнуть в помещение мужчина начинает стрелять из ружья. По некоторым данным, он бросил две гранаты. В соседних домах около 20 человек прячутся в подвалах. Полиция не может их эвакуировать, так как мужчина ведет "беспорядочную стрельбу".





По данным "Интерфакса", стрелок находится в неадекватном состоянии под воздействием стимулирующих веществ. Как сообщили очевидцы, якобы он служил в Чечне во время вооруженного конфликта. В частном доме проживает с матерью. Соседи отметили, что стрелок страдает психическим расстройством.



