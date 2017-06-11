Что известно о кратовском стрелке

Правоохранительные органы расследуют нападение, которое произошло в подмосковном Кратове вечером 10 июня: 50-летний местный житель застрелил несколько человек. Dni.Ru собрали всю информацию о преступнике.

Следователям удалось установить, что бойню устроил бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков. Соседи по-разному относились к злоумышленнику: кто-то называл его тихоней, другие же, наоборот, считали буйным и опасным для общества.

В экстренных службах города рассказали, что Зенков страдал психическим расстройством. "Во время обострений он остро нуждался в психиатрическом лечении и наблюдался у врачей. Употреблять алкоголь ему было запрещено. Но запрета он не придерживался", – заявил источник "Интерфакс", знакомый с ситуацией.

При этом соседи не могли точно сказать, что толкнуло Зенкова на совершение преступления. "Ни детей, никого. Жил с матерью, она лежала давно. Вроде как больная. Забитый был человек. Я его лично не знал, несколько раз видел – и все", – заявил один из соседей. По некоторым данным, бывший сотрудник МЧС воевал в Чечне, но официально эта информация не подтверждена.

Известно, что Зенков собирал оружие Великой Отечественной войны. Он выкапывал в лесу пистолеты, винтовки и автоматы и модифицировал их. "Оружие, которое он использовал, не было зарегистрировано в Росгвардии", – сообщил информированный источник РИА Новости.

Были у Зенкова и гранаты, которые он применил против правоохранителей. Известно, что вооружение было не оборонительное, а наступательное.

Напомним, преступник был ликвидирован в ходе спецоперации. На месте происшествия работаю следователи.

Как писали Dni.Ru, стрельба в Кратове началась вечером 10 июня. Зенков из окон собственного дома открыл огонь по случайным прохожим, в результате чего погибли четыре человека, еще двое оказались в больнице.

Обстрелял злоумышленник и правоохранителей, которые прибыли на место происшествия. Кроме того, Зенков закидал бойцов Росгвардии гранатами – четыре спецназовца получили легкие ранения.

Преступник удалось скрыться в лесу после штурма здания, из которого он вел огонь. Затем правоохранители блокировали его. Спустя несколько часов Зенков был ликвидирован.