Кратовский стрелок умер

Кинотавр-2017 Трагическая гибель внучки Хрущева Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Суббота 10 июня
Лента новостей
18:24
Мертвый пациент три месяца пролежал в подвале больницы под Владимиром
18:17
В Приморье локомотив насмерть сбил трех детей
18:13
В Подмосковье стрелок тяжело ранил прохожих
17:34
Пентагон заподозрили в хвастовстве
17:04
Поезд сбил коляску с младенцем в Подмосковье
16:53
Андрей Малахов решился на смелый эксперимент
16:50
Дальнобойщики привлекли внимание к дорожным проблемам флешмобом
16:30
Великий Новгород с размахом празднует День города
16:01
Пассажиры самолета возмутились прилюдным интимом попутчиков (видео)
15:41
МЧС сделало экстренное предупреждение о буре
14:52
Мажоры на Gelandewagen устроили заезд по Дворцовой площади (видео)
14:28
Наталья Штурм продолжила голые провокации
13:54
Самбурская снялась в откровенном видео
13:09
Участники Майдана поддержали Навального
12:48
Водитель погибла под колесами собственного троллейбуса
12:37
Перехват американских B-52 и B-1 российским Су-27 (фото)
12:32
Что означают государственные символы России
12:24
Кто обошел опозорившуюся Бузову
11:57
Клиенты пожаловались на глобальный сбой у МТС
11:44
Анфиса Чехова раскрыла свою связь с Сергеем Жуковым
11:42
Костов о постигшем Самойлову несчастье
11:22
Планету-убийцу Нибиру сняли на видео
11:05
Какую погоду ждать москвичам в начале праздников
10:56
Хулиганы забили вымирающих птиц из зоопарка на шашлык
10:15
Сергей Лазарев рассказал о сыне
09:58
Украина закрыла въезд соратнику Меркель за визит в Крым
02:10
Внук вывел рыдающую Светлану Немоляеву
00:51
Путин впервые рассказал о внуках
00:10
В тоннеле московского метро погиб зацепер
22:03
Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов
22:00
В Москве загорелась детская больница
22:00
Премия закончилась для Бузовой крокодильими слезами
21:55
Названы самые добрые города России
21:41
При пожаре на юго-западе Москвы погибли два человека
21:40
Невеста Тимати с голой грудью затмила всех
21:08
Многодетная мать засунула младенца в морозилку
21:07
Россия сыграла вничью с Чили
20:53
Что стало с Алиной Кабаевой
20:52
Чем питается Собчак
20:49
Байкер сбил пешехода и протаранил маршрутку на юго-востоке Москвы
20:39
Панина позвали в гей-порно по мотивам "Бригады"
20:36
Началова нарядилась в балахон Пугачевой
19:47
В квартире на юге Москвы прогремел взрыв
19:36
Скончалась известная голливудская актриса
19:34
Социальные проекты получат президентские гранты
19:19
В работе Сбербанка произошел глобальный сбой
19:11
Огромная киста сплющила американцу мозг
19:08
На Ани Лорак совершено нападение
18:50
Росгвардия обеспечила жильем семьи еще 55 бойцов
18:32
Террорист Брейвик сменил имя
18:29
Долина и Чумаков назвали лучших молодых музыкантов
18:26
Рома Желудь рассказал о болезни Пугачевой
18:21
Молодожены прикатили в ЗАГС на броневике (видео)
18:15
Кобзон в восторге от талантов Панина
18:13
Нагиев опешил от оголившей зону бикини Бузовой
18:10
Реновация с поправками прошла второе чтение
17:41
Звезды в умопомрачительных нарядах на Премии МУЗ-Тв
17:34
Неадекватная реакция матери на первое слово малыша (видео)
17:12
Автобус с российскими туристами разбился в Турции
17:10
В России Ди Каприо отказали в возможности сыграть Путина
16:58
Жительницу Кургана возмутил труп мужчины-бобра
16:55
В пожаре у Киевского вокзала погибли два человека
16:45
Поскандалившая певица Пелагея ушла
16:42
Аделина Сотникова стала невестой
16:27
Поклонская раскрыла тайну квартиры в Донецке
16:26
Пять лучших книг для чтения на пляже
16:25
В Перми вспоминают мучеников из царской семьи
16:23
Порошенко обманул ведущего "Евровидения"
16:18
Объятия и поцелуи Кинотавра
16:14
Друг обнародовал семейное фото Даши Жуковой
16:08
У Толкалиной в новом браке возникли трудности
16:07
Володин предложил напомнить США о долге перед Россией
15:48
Рудковскую обругали из-за ее венчания
15:42
Ольга Бузова устроила горячие танцы без платья (видео)
15:32
Евросоюз поставил Порошенко в неловкое положение
15:25
Плачущая Татьяна Навка взволновала россиян
15:20
Столичные промзоны превращаются в оазисы
15:19
После слов о болезни Вера Сотникова вышла в свет
15:19
Путепровод у Кокошкино свяжет Новую Москву с областью
15:14
Как "Моя улица" преображает Москву
15:06
Мать оставила пятилетнего сына тонуть в бассейне (видео)
15:03
Громкие скандалы "Кинотавра"
14:58
Трагичная судьба внучки Никиты Хрущева
14:55
В Киргизии обещают залить мир горячей водой
14:54
ОНФ и ФАС сошлись в схватке за землю
14:53
На гей-парад в Тель-Авиве вышли 200 тысяч человек
14:49
Куда пойти в столице в День России
14:47
АвтоВАЗ решил поднять сотрудникам зарплаты
14:40
9-летняя дочь Панина рассказала об изнасиловании
14:25
В Москве умер отец МКС
14:14
ОНФ недоволен качеством госуслуг в регионах
14:08
Актер Деревянко заласкал замужнюю Вилкову
14:08
В ухо спящей женщины забрался паук (видео)
14:04
Жених сделал 50-летней Овсиенко предложение у Малахова
14:03
Мощный пожар на Киевском вокзале перепугал москвичей
14:01
Калашникова пришла на премию с женатым армянином
13:59
Светличная потрясена смертью внучки Хрущева
13:56
Слуцкий стал главным тренером английской команды
13:52
Российский миллионер продает построенный поляком украинский замок
13:34
Меланью Трамп уличили в связи с охранником
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Что стало с Алиной Кабаевой
9-летняя дочь Панина рассказала об изнасиловании
Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов
Сбитая электричкой внучка Хрущева сутки пролежала на рельсах
Киркоров винит себя за постыдную ошибку
Премия закончилась для Бузовой крокодильими слезами
Происшествия

Кратовский стрелок умер

Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово 50-летний Игорь Зенков мертв. Он погиб в ходе спецоперации.
прочитано 227 раз

"Совместная операция МВД и Росгвардии завершена", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Преступник был блокирован. На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца. Ранения легкие, здоровью ничего не угрожает", – заявил, в свою очередь, глава МВД России Владимир Колокольцев.

Как передает ФАН, подозреваемый в убийстве четырех человек в поселке Кратово Раменского района Московской области покончил жизнь самоубийством. 

На место спецоперации были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии, в том числе, грузовики и бронированный транспорт, передает ТАСС. В общей сложности работали порядка 200 сотрудников МВД.

Как писали Dni.ru, житель подмосковного Кратово Игорь Зенков забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. В результате инцидента погибли четыре человека, пострадали четыре спецназовца, передает РИА Новости. 

Кратовский стрелок на протяжении нескольких часов отстреливался и бросал гранаты. Он оказался бывшим сотрудником МЧС. Сосед стрелка рассказал РЕН ТВ: "В МЧС он травму получил, а после лежал в психбольнице". Жители поселка Кратово также сообщили, что их 50-летний односельчанин был конфликтным, постоянно что-то делил с соседями. Один из последних конфликтов произошел с соседом, который якобы загораживал ему солнце на участке.  

Также стало известно, что Зенков увлекался поиском оружия времен Второй мировой войны. Не исключено, что он вел огонь по стражам порядка из оружия, которое было восстановлено именно из таких находок. 

Забаррикадировавшемуся в доме Зенкова, которого в Сети успели прозвать "раменским Рэмбо", удалось прорвать окружение сотрудников спецназа и Росгвардии и сбежать в лес. Проходила информация, что он мог уехать на попутке в Москву, однако в конечном итоге она не подтвердилась.

11 июня 2017, 00:26

комментарии

Политика

Порошенко завел старую песню об уходе из семьи
Киев мечтает лишить работы миллионы украинцев
Госдума проконтролирует исполнение своих поручений
Путин подшутил над брошенным в одиночестве Си Цзиньпином

Шоу-бизнес

Андрей Малахов решился на смелый эксперимент
Наталья Штурм продолжила голые провокации
Самбурская снялась в откровенном видео
Киркоров винит себя за постыдную ошибку

Проишествия

Агрессивный подросток до полусмерти забил товарища (видео)
Автобус с российскими туристами разбился в Турции
Многодетная мать засунула младенца в морозилку
Мощный пожар на Киевском вокзале перепугал москвичей

Lifestyle

Кобзон в восторге от талантов Панина
В России Ди Каприо отказали в возможности сыграть Путина
Громкие скандалы "Кинотавра"
За чем стоять в очереди в июне
Шоу-бизнес

9-летняя дочь Панина рассказала об изнасиловании

Актер привел свою наследницу на встречу с репортерами
Общество

Путин впервые рассказал о внуках

Президент любит своих внуков, но не может уделять им много времени
Общество

Пассажиры самолета возмутились прилюдным интимом попутчиков (видео)

Возмущенные граждане обратились к авиакомпании
Шоу-бизнес

Андрей Малахов решился на смелый эксперимент

Ведущий завел свой личный канал на Youtube

Гороскоп

Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов
Москве пообещали переломное время
Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Сергею Гармашу потребуется операция

Фоторепортажи

Кто обошел опозорившуюся Бузову
Началова нарядилась в балахон Пугачевой
Звезды в умопомрачительных нарядах на Премии МУЗ-Тв
Аделина Сотникова стала невестой

Спорт

Что стало с Алиной Кабаевой
Олимпийский чемпион пожаловался на "воняющих русских"
Малкин устроил мордобой в финале Кубка Стэнли (видео)
Александра Кокорина поздравляют с рождением сына

Регионы

Названы самые добрые города России
Хулиганы забили вымирающих птиц из зоопарка на шашлык
Молодожены прикатили в ЗАГС на броневике (видео)
На Урале объявилась 64-летняя дочь-транссексуал Ельцина
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru