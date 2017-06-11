Кратовский стрелок умер

Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово 50-летний Игорь Зенков мертв. Он погиб в ходе спецоперации.

"Совместная операция МВД и Росгвардии завершена", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Преступник был блокирован. На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца. Ранения легкие, здоровью ничего не угрожает", – заявил, в свою очередь, глава МВД России Владимир Колокольцев.

Как передает ФАН, подозреваемый в убийстве четырех человек в поселке Кратово Раменского района Московской области покончил жизнь самоубийством.

На место спецоперации были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии, в том числе, грузовики и бронированный транспорт, передает ТАСС. В общей сложности работали порядка 200 сотрудников МВД.

Как писали Dni.ru, житель подмосковного Кратово Игорь Зенков забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. В результате инцидента погибли четыре человека, пострадали четыре спецназовца, передает РИА Новости.

Кратовский стрелок на протяжении нескольких часов отстреливался и бросал гранаты. Он оказался бывшим сотрудником МЧС. Сосед стрелка рассказал РЕН ТВ: "В МЧС он травму получил, а после лежал в психбольнице". Жители поселка Кратово также сообщили, что их 50-летний односельчанин был конфликтным, постоянно что-то делил с соседями. Один из последних конфликтов произошел с соседом, который якобы загораживал ему солнце на участке.

Также стало известно, что Зенков увлекался поиском оружия времен Второй мировой войны. Не исключено, что он вел огонь по стражам порядка из оружия, которое было восстановлено именно из таких находок.

Забаррикадировавшемуся в доме Зенкова, которого в Сети успели прозвать "раменским Рэмбо", удалось прорвать окружение сотрудников спецназа и Росгвардии и сбежать в лес. Проходила информация, что он мог уехать на попутке в Москву, однако в конечном итоге она не подтвердилась.