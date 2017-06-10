Расстрелявший людей в Подмосковье сбежал

Устроившему стрельбу в поселке Кратово Раменского района Подмосковья удалось скрыться из дома. Также поступила информация о том, что половина дома, откуда велась стрельба, охвачена огнем.

"Он скрылся. Зона оцепления расширяется, под контроль взят выезд из поселка", – заявили в правоохранительных органах.







Близ Кратово расположены лесополоса и дорога на город Жуковский. Как сообщает ТАСС, зона оцепления расширяется, под контроль взят выезд из поселка.





Как писали Dni.ru, в подмосковном поселке Кратово неизвестный мужчина открыл из окна своего дома беспорядочный огонь по прохожим. Район оцепила полиция, бойцы Росгвардии пошли на штурм. По различным данным, в результате стрельбы ранены несколько человек, погибли четверо. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По предварительным данным, стрельба произошла из-за бытового конфликта. Возможно, причиной стала ссора с семьей или соседями. В МВД сообщали, что мужчина 1967 года рождения забаррикадировался в своем доме. Там, помимо него, живут еще четыре семьи, которые фактически оказались в заложниках. Очевидцы говорили, что мужчина живет с матерью и, вероятно, страдает психическим расстройством. Когда-то он служил в горячей точке.