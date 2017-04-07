Москвичей предупредили о новой опасности

МЧС Москвы предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды вечером 7 апреля. Горожан ждет сильный дождь с грозой и ветром.

Как сообщили в ведомстве, непогода начнется в столице около 18:00 по московскому времени и продержится до 10:00 утра 8 апреля. Москвичей ожидает дождь, местами сильный, местами с грозой.

Особую опасность будет представлять ураганный ветер со скоростью 12-17 метров в секунду. В часы непогоды горожанам стоит быть аккуратнее на дорогах, так как возможны пробки, кроме того, стоит избегать мест со слабоукрепленными массивными конструкциями. Также МЧС предупреждает, что сильный ветер может повредить линии электропередачи, повалить деревья, передает Life.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что в выходные москвичей ждет заметное похолодание. Суббота 8 апреля встретит горожан дождем и облачностью. Ночью в столице ожидается +5...+7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +7...+9 градусов.

В ночь на 9 апреля возможны небольшие морозы. Днем станет еще прохладнее – до +3...+5 градусов, возможны небольшие осадки. Вечером, по прогнозам синоптиков, ожидается снег.

Однако на следующей неделе погода вновь постепенно наладится. Уже во вторник, 11 апреля, москвичей ждет настоящее весеннее тепло с температурой воздуха до +15 градусов. В целом март 2017 года стал самым теплым в столице за 140 лет метеонаблюдений.